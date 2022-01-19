Хрест смерті для біткоїну: що це таке і чого чекати від криптовалюти у лютому

Курс біткоїну продовжує залишатися нестабільним / Фото: Getty Images

2021 рік став роком прориву для криптовалюти і зокрема для біткоїну. Ще 12 місяців тому курс BTC становив приблизно 28 тисяч доларів, тоді як уже в листопаді ціна "битка" дісталася позначки 69 тисяч.

Проте вже в грудні на криптовалюту чекав різкий спад. Курс біткоїну обвалився аж на 12 тисяч доларів. Експерти вважають, що для біткоїна настав хрест смерті. Головний стратег із криптовалют компанії TomiEx Анжей Ковальчук ексклюзивно для Segodnya прояснив цю ситуацію на крипторинку.

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"Хрест смерті – це технічне пояснення потенційного додаткового розвороту ціни вниз. Є такі сигнали свічкового аналізу на ринку або сигнали індикаторів, які підказують, що ціна може тимчасово зупинити хід вгору або вниз та розвертатися.

Такі сигнали ніколи не дають гарантій, що ситуація відбудеться, але попереджають про можливу подію. Так ось безпосередньо хрест смерті – це перетин 50-денної ковзної середньої з 200-денної ковзною середньою. Цей патерн свідчить про можливе зниження вартості активу.

Але також варто відзначити, що перетин ковзних середніх відбувається в той момент, коли ціна вже знижується якийсь час. У момент перетину статистично вартість пропонує відкат у зворотний бік, щоб технічно роботам було неможливо використовувати цей сигнал для спекулятивного отримання прибутку.

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Якщо оцінювати ситуацію з погляду сигналу для біткоїну, очевидно, що такий сигнал стався після фактичного падіння ціни активу. Подальше зниження ціни можливе з різних фундаментальних причин.

Зокрема, ми чекаємо, що в січні ціна біткоїну коливатиметься в діапазоні 37,7 – 46,2 тис. долара США за монету у зв'язку з тим, що ринок не отримав чітких сигналів для накопичення захисних активів і не отримав сигналів для розпродажу цих захисні активи.

Критичне зростання інфляції у США, зростання інфляції по всьому світу, продовження пандемії COVID, а також майбутні зміни монетарної політики США у сукупності з енергетичною кризою для багатьох країн та невизначеністю регулювання криптовалют – привід переосмислити інвестиційну тактику для різних банків та інвестиційних компаній.

Прогнози до кінця місяця та на лютий помірно оптимістичні. Ми чекаємо, що активні спекулянти, які відкривають позиції всередині тижня, зможуть отримати максимальний прибуток.

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Тактика купівлі біткоїну з метою довгострокового утримання може періодично виводити угоди на прибуток, але через невизначеність дій більшості учасників крипторинку сплеску цін до 70-80 тисяч доларів чекати не доводиться.

Можливо, що коментарі представників ФРС США (чи то підготовка до засідання ФРС США або безпосередньо рішення щодо ставки від ФРС США) будуть тим самим моментом, коли волатильність по BTC різко зростатиме. І саме у ці моменти актив дорожчатиме".