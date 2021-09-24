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Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
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Красуня Яна – головна прикраса NAVI, до якої хочеться підкотити (фото)

Андрій Трофімов
24 вересня, 20:10
Яна "showblackbunny" Диченко вже два роки радує підписників NAVI на YouTube крутими роликами і позитивним настроєм

Яна Диченко - одна з головних прикрас NAVI / Фото: Instagram Яни Диченко

Команда NAVI – одна з найкращих кіберкоманд України, що спеціалізується на CS:GO, Dota 2, PUBG, Valorant, Apex Legends та інших популярних іграх. Назва розшифровується як Natus Vincere, що в перекладі з латинської означає "народжені перемагати".

Одним з головних прикрас команди варто назвати 28-річну Яну Диченко під ніком showblackbunny. Киянка працює ведучою на YouTube-каналі NAVI з 2019 року.

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Спочатку дівчина була оглядачем академії NAVI Esports Camp, але згодом її стали залучати і до інших проєктів організації. Треба сказати, що Яна швидко підкорила фанатів NAVI своїми зовнішністю і манерами.

Диченко активно стрімила відеоігри ще до приходу в NAVI, ставши фанаткою Apex Legends, Battlefield і Crysis. Дівчина зазначає, що ігри завжди були частиною її життя. Яна брала участь в косплеї в образі Китани з Mortal Kombat.

Також дівчина захоплюється стрільбою зі зброї та постійно підтримує форму в спортзалі. Крім того, останнім часом Яна брала участь в декількох теле- і YouTube-проєктах.

У восьмому сезоні української версії шоу "Холостяк" дівчина вразила своєю сміливістю та енергією, проте залишила проєкт в 9 серії. А нещодавно Яна засвітилася в шоу "Підкати" на YouTube, ставши однією з героїнь передачі, де хлопці намагалися вразити дівчат своєю майстерністю пікапу.

Свій Instagram красуня теж не закидає, радуючи шанувальників гарячим контентом. На її аккаунт вже підписалися понад 50 тисяч фоловерів і це явно не межа!

До слова, у Яни дуже сучасна сім'я, адже її батьки також фанатіють від кіберспорту. Наприклад, тато любить грати в World of Tanks, тоді як мама є фанаткою PlayerUnknown's Battleground (PUBG).

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