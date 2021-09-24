Красотка Яна – главное украшение NAVI, к которой хочется подкатить (фото)

Яна Дыченко - одно из главных украшений NAVI / Фото: Instagram Яны Дыченко

Команда NAVI – одна из лучших киберкоманд Украины, специализирующаяся на CS:GO, Dota 2, PUBG, Valorant, Apex Legends и других популярных играх. Название расшифровывается как Natus Vincere, что в переводе с латинского означает "рожденные побеждать".

Одним из главных украшений команды стоит назвать 28-летнюю Яну Дыченко под ником showblackbunny. Киевлянка работает ведущей на YouTube-канале NAVI с 2019 года.

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Поначалу девушка была обозреватель академии NAVI Esports Camp, но впоследствии ее стали привлекать и к другим проектам организации. Надо сказать, что Яна быстро покорила фанатов NAVI своими внешностью и манерами.

Дыченко активно стримила видеоигры еще до прихода в NAVI, став фанаткой Apex Legends, Battlefield и Crysis. Девушка отмечает, что игры всегда были частью её жизни. Яна участвовала в косплее в образе Китаны из Mortal Kombat.

Также девушка увлекается стрельбой из оружия и постоянно поддерживает форму в спортзале. Кроме того, в последнее время Яна участвовала в нескольких теле- и YouTube-проектах.

В восьмом сезоне украинской версии шоу "Холостяк" девушка поразила своей смелостью и энергией, однако покинула проект в 9 серии. А недавно Яна засветилась в шоу "Подкаты" на YouTube, став одной из героинь передачи, где парни пытались поразить девушек своим мастерством пикапа.

Свой Instagram красотка также не забрасывает, радуя поклонников горячим контентом. На ее аккаунт уже подписались более 50 тысяч фолловеров и это явно не предел!

К слову, у Яны очень современная семья, ведь ее родители также фанатеют от киберспорта. К примеру, папа любит играть в World of Tanks, тогда как мама является фанаткой PlayerUnknown's Battleground (PUBG).