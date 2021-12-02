3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Король вечірок та оголена модель. Хто з відомих гравців святкує день народження у грудні

Анатолій Дерека
2 грудня, 15:35
До вашої уваги – список грудневих іменинників у покерному світі

Іменинники грудня / Фото: Getty Images

Стартував останній місяць 2021 року. У грудні на нас чекає багато свят, а також днів народження відомих покеристів. До вашої уваги – список покерних іменинників грудня.

6 грудня – Ден Харрінгтон (США)

Реклама

Уродженець американського Кембриджу виграв два золоті браслети WSOP у 90-ті і входить до ТОП-200 найуспішніших покеристів в історії. Загальний дохід Дена від покеру становить 6,6 мільйонів доларів.

7 грудня – Ден Білзерян (США)

Реклама

Епатажний бізнесмен є зіркою соцмереж, а покер використовує для розваги і свого піару. Гравець з вірменським корінням постійно постить у Instagram фотографії з апетитними красунями і вже встиг зібрати 32 з лишком мільйона фоловерів.

8 грудня – Антоніо Есфандіарі (США)

Реклама

Іранець з американським громадянством є одним із найуспішніших гравців в історії, заробивши за кар'єру майже 28 мільйонів. Антоніо аж 50 разів виходив у призи на турнірах WSOP та взяв чотири браслети. На одному з них, у 2012 році, Есфандіарі підняв найбільший виграш в історії (18,3 мільйона), який пізніше перебив лише Брін Кенні.

13 грудня – Патрік Антоніус (Фінляндія)

Патрік є колишнім тенісистом, який через травму закінчив кар'єру та зосередився на покері. Антоніус віддає перевагу онлайн і вже встиг виграти 12 мільйонів за овальним столом, входячи до ТОП-80 за цим показником.

13 грудня – Пітер Істгейт (Данія)

Кар'єра Істгейта не дуже насичена. Дев'ять зі своїх 11 мільйонів Пітер виграв на турнірі WSOP у 2008 році, а всього на Світовій серії чотири рази опинявся в ITM. Тим не менш, це не заважає данцю займати 84 місце в списку найуспішніших покеристів.

28 грудня – Татьяна Пасаліч (Хорватія)

Тетяна є більше ведучою та блогером, а також фотомоделлю, але іноді й сама балує себе грою в покер. Уродженка Боснії лише двічі у кар'єрі потрапляла у призи на великих турнірах. Тим не менш, її популярність у світі покеру вкрай висока.