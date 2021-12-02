Король вечеринок и обнаженная модель. Кто из известных игроков празднует день рождения в декабре

Именинники декабря / Фото: Getty Images

Стартовал последний месяц 2021 года. В декабре нас ждет много праздников, а также дней рождений известных покеристов. Вашему вниманию – список покерных именинников декабря.

6 декабря – Дэн Харрингтон (CША)

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Уроженец американского Кембриджа выиграл два золотых браслета WSOP в 90-ые и входит в ТОП-200 самых успешных покеристов в истории. Общий доход Дэна от покера составляет 6,6 миллиона долларов.

7 декабря – Дэн Билзерян (США)

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Эпатажный бизнесмен больше является звездой соцсетей, а покер использует для развлечения и своего пиара. Игрок с армянскими корнями постоянно постит в Instagram фотографии с аппетитными красотками и уже успел собрать 32 с лишним миллиона фолловеров.

8 декабря – Антонио Эсфандиари (США)

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Иранец с американским гражданством является одним из самых успешных игроков в истории, заработав за карьеру почти 28 миллионов. Антонио аж 50 раз выходил в призы на турнирах WSOP и взял четыре браслета. На одном из них, в 2012 году, Эсфандиари поднял самый крупный выигрыш в истории (18,3 миллиона), который позже перебил лишь Брин Кенни.

13 декабря – Патрик Антониус (Финляндия)

Патрик является бывшим теннисистом, который из-за травмы закончил карьеру и сосредоточился на покере. Антониус предпочитает онлайн и уже успел выиграть 12 миллионов за овальным столом, входя в ТОП-80 по этому показателю.

13 декабря – Питер Истгейт (Дания)

Карьера Истгейта не очень насыщена. Девять из своих 11-ти миллионов Питер выиграл на турнире WSOP в 2008 году, а всего на Мировой серии четырежды оказывался в ITM. Тем не менее, это не мешает датчанину занимать 84 место в списке самых успешных покеристов.

28 декабря – Татьяна Пасалич (Хорватия)

Татьяна является больше ведущей и блогером, а также фотомоделью, но иногда и сама балует себя игрой в покер. Уроженка Боснии лишь дважды в карьере попадала в призы на крупных турнирах. Тем не менее, ее популярность в покерном мире крайне высока.