3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Главная Игра Новости покера

Король вечеринок и обнаженная модель. Кто из известных игроков празднует день рождения в декабре

Анатолий Дерека
2 декабря, 15:35
Вашему вниманию – список декабрьских именинников в покерном мире

Именинники декабря / Фото: Getty Images

Стартовал последний месяц 2021 года. В декабре нас ждет много праздников, а также дней рождений известных покеристов. Вашему вниманию – список покерных именинников декабря.

6 декабря – Дэн Харрингтон (CША)

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Уроженец американского Кембриджа выиграл два золотых браслета WSOP в 90-ые и входит в ТОП-200 самых успешных покеристов в истории. Общий доход Дэна от покера составляет 6,6 миллиона долларов.

7 декабря – Дэн Билзерян (США)

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Эпатажный бизнесмен больше является звездой соцсетей, а покер использует для развлечения и своего пиара. Игрок с армянскими корнями постоянно постит в Instagram фотографии с аппетитными красотками и уже успел собрать 32 с лишним миллиона фолловеров.

8 декабря – Антонио Эсфандиари (США)

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Иранец с американским гражданством является одним из самых успешных игроков в истории, заработав за карьеру почти 28 миллионов. Антонио аж 50 раз выходил в призы на турнирах WSOP и взял четыре браслета. На одном из них, в 2012 году, Эсфандиари поднял самый крупный выигрыш в истории (18,3 миллиона), который позже перебил лишь Брин Кенни.

13 декабря – Патрик Антониус (Финляндия)

Патрик является бывшим теннисистом, который из-за травмы закончил карьеру и сосредоточился на покере. Антониус предпочитает онлайн и уже успел выиграть 12 миллионов за овальным столом, входя в ТОП-80 по этому показателю.

13 декабря – Питер Истгейт (Дания)

Карьера Истгейта не очень насыщена. Девять из своих 11-ти миллионов Питер выиграл на турнире WSOP в 2008 году, а всего на Мировой серии четырежды оказывался в ITM. Тем не менее, это не мешает датчанину занимать 84 место в списке самых успешных покеристов.

28 декабря – Татьяна Пасалич (Хорватия)

Татьяна является больше ведущей и блогером, а также фотомоделью, но иногда и сама балует себя игрой в покер. Уроженка Боснии лишь дважды в карьере попадала в призы на крупных турнирах. Тем не менее, ее популярность в покерном мире крайне высока.