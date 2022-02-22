22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
26 лютого 17:00
Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
Маріуполь --
28 лютого 19:30
Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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"Король Ліги Європи" підкорює ЛЧ: чого чекати від поєдинку Вільярреал – Ювентус

Кирило Круторогов
22 лютого, 08:41
Кирило Круторогов ставить на те, що Вільярреал не програє Ювентусу у матчі з малою кількістю голів. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги чемпіонів

Ювентус намагатиметься зупинити діючих переможців Ліги Європи / Фото: Getty Images

Сьогодні у Лізі чемпіонів на шанувальників футболу чекають два поєдинки 1/8 фіналу. У центральному матчі дня поборються Вільярреал та Ювентус. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ВІЛЬЯРРЕАЛ – ЮВЕНТУС
22 лютого, вівторок, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.50 – 3.20 – 3.10

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Багаторазовий переможець Ліги Європи Унаї Емері спробує підкорити найпрестижніший євротурнір. "Жовта субмарина" набрала 10 очок у групі з Аталантою, Янг Бойз та МЮ, поступившись лідерством "манкуніанцям".

У чемпіонаті Іспанії вони розташовуються на шостому місці, поступаючись на три очки у боротьбі за зону ЛЧ. В останніх чотирьох матчах Вільярреал жодного разу не програв за трьох перемог і пропустивши лише гол.

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/ Фото: Reuters

На своєму полі у Ла Лізі вони не програють шість матчів, а з останніх десяти домашніх ігор основного раунду Ліги чемпіонів виграли лише раз. Коклен, Пенья та Алькасер не зіграють через травми, але вони в лазареті вже давно.

Ювентус все ще не дуже переконливий, щоб зараз його вважати фаворитом у великих іграх. Але сім матчів туринці не програють. Щоправда, у них було три нічиї. У тому числі у двох останніх матчах – проти Аталанти та Торіно (обидва рази – по 1:1).

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З групи вони вийшли з першого місця, випередивши Челсі, Зеніт та Мальме. Кадрова ситуація залишається не з найкращих – участь Бернардескі під питанням, К'єза вибув надовго, К'єлліні не встиг відновитися. Плюс у лазареті опинилися Дібала та Ругані.

ПРОГНОЗ: Унаї Емері вміє грати матчі плей-офф і, здається, у такого Ювентуса зможе попити крові. Вільярреал не програє, ТМ 2,5, схиляюся до нічиєї.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Вільярреал не програє – 1.40
  • тотал менше 2,5 – 1.68
  • нічия – 3.20