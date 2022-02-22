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Де дивитись матч Челсі – Лілль та які шанси команд

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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22 лютого, 07:33
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Прогноз та список трансляцій матчу у Лізі чемпіонів. Лілль намагатиметься стати на шляху Челсі, який іде до захисту титулу
Кай Хаверц та Джонатан Девід - лідери атак Челсі та Лілля
Кай Хаверц та Джонатан Девід - лідери атак Челсі та Лілля / Фото: Getty Images

Сьогодні, 22 лютого, відбудуться два поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. В одній із битв зіграє чинний чемпіон турніру. Челсі зійдеться з Ліллем. Матч відбудеться у Лондоні на арені "Стемфорд Брідж". Початок – о 22:00.

Де дивитись матч Челсі – Лілль? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд на успіх.

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На думку Parimatch, Челсі є явним фаворитом зустрічі. Котирування на перемогу команди Тухеля рівні 1.31, тоді як на Лілль – 11.00. Коефіцієнт на нічию становить 5.40. Імовірність підсумку матчу у відсотках:

  • перемога Челсі – 73%
  • нічия – 19%
  • перемога Лілля – 8%

Що ж до проходу в 1/4 фіналу, то тут перевага Челсі ще більш впевнена 1.19 проти 5.10 на французів. У відсотках – 80% на 20%. Зустріч у відповідь пройде в Ліллі 16 березня.

Челсі – фаворит матчу
Челсі – фаворит матчу / Фото: Reuters

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Челсі є чинним переможцем Ліги чемпіонів, однак у нинішній групі посів друге місце, поступившись першою позицією Ювентусу, але випередивши Зеніт та Мальме. У чемпіонаті ж лондонці йдуть на третьому місці, розпрощавшись із чемпіонськими амбіціями.

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Лілль же виграв останній чемпіонат Франції, зумівши сенсаційно залишити позаду ПСЖ. Щоправда, нині "доги" йдуть 11-ми, відстаючи від топ-четвірки аж на дев'ять балів. У групі ЛЧ французи змогли виграти групу із Зальцбургом, Вольфсбургом та Севільєю.

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