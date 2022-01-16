Кому дістанеться Суперкубок Іспанії – прогноз коментатора

Суперкубок Іспанії дістанеться Реалу чи Атлетіку / Фото: Getty Images

Сьогодні увечері визначиться новий власник Суперкубку Іспанії. У фінальному поєдинку турніру Атлетік зіграє з Реалом. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

АТЛЕТИК – РЕАЛ

16 січня, неділя, о 20:30, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 4.80 – 3.85 – 1.76

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Фінальний матч міні-турніру за трофей. Баски є його чинними власниками. Рік тому вони спочатку вибили Реал, а потім перемогли Барселону. А цього разу у півфіналі впоралися з Атлетіко (2:1) та спробують обставити срібного призера Ла Ліги.

Усього ж вони п'ять разів виборювали Суперкубок і тричі вигравали його. Реал має 16 спроб і 11 нагород. У попередньому раунді чотири дні тому "вершкові" зустрічалися з Барселоною, вели 1:0 та 2:1, а переможний гол забили в овертаймі (3:2).

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Остання на сьогодні поразка "левів" була якраз від Реала (2:1), після чого вони видали серію з чотирьох матчів із позитивним результатом, серед яких лише одна нічия. До речі, у першому колі цього сезону Атлетік також поступився мадридцям (0:1), як і у травні минулого року.

Цікаво, що Реал після нещодавньої серії з п'яти матчів без пропущених голів у наступних п'яти матчах пропускав щоразу та шість м'ячів сумарно. Загалом, вершкові цього сезону змогли піти без пропущених голів в 11 випадках (два з них – нульові нічиї), в решті 18 обов'язково пропускали.

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Бензема та Вінісіус оформили по дублю у ворота Валенсії / Фото: Getty Images

Отже, гра в захисті – явно не найсильніша якість команди Анчелотті. Бейл, Асенсіо та Діас точно не зіграють через травми, участь Алаби під питанням.

ПРОГНОЗ: Атлетик – кубкова команда, тому дасть бій Реалу, хоч і є фаворитами. Думаю, обидві команди заб'ють. Допускаю нічию в основний час.

Котирування Parimatch на ці результати: