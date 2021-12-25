Комфорт чи емоції? П'ять основних відмінностей між онлайн- і офлайн-покером

Покер в онлайні і наживо - зовсім різні види спорту / Фото: Getty Images

Покер в онлайні та офлайні відрізняється кардинально. Ті, хто успішний в інтернеті, часто провалюються в живих іграх. Незважаючи на однакові правила гри і там, і там, між онлайном та офлайном є чимало відмінностей. До вашої уваги – основні з них.

Poker Face – це тільки про офлайн

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У "живих турнірах" слід контролювати будь-які прояви емоцій. Це досить складно, адже вдома за екраном гравці несвідомо промовляють комбінації та події. Потім ця звичка переноситься і живу гру, коли покеристи продовжують несвідомо шепотіти собі під ніс.

Обов'язково тримайте себе в руках в автономному режимі і не показуйте емоції. Необхідно контролювати невербальні жести: посмикування рук, посмішки та сяючі очі. В онлайні всі ці символи будуть закриті вашою аватаркою.

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Крім того, в онлайні може бути місце для інших емоцій. Ви можете розбити мишу об стіну або нецензурно вилаятися при поганій грі. Але така поведінка категорично заборонена у покер-румах. Там за агресію за столом можуть зробити зауваження або зовсім забанити на тривалий період.

В онлайні дуже багато недосвідчених гравців

Фіші не підуть у покерний клуб, де змушені будуть показати себе особисто або зганьбитися перед кимось із знайомих. В онлайні ж не потрібно дивитися в очі опонентам і взагалі прикритися незвичайним ніком.

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В офлайні гравці відповідальніше ставляться до гри. В інтернеті ж куди більше безглуздих дій та нереальних роздач. Там частіше зустрічаються нелогічні лінії та безглузді ходи в олл-ін. Це, звичайно, перевага для дисциплінованих гравців, проте фактор удачі ніхто не скасовував.

Щоправда, чим далі, тим більше він мінімізується. В інтернеті з'являються навчальні курси, причому навіть безкоштовні, тому люди стають грамотнішими.

Стратегія гри дуже відрізняється

Базова стратегія гри в онлайні та офлайні залишається однаковою. Однак гарна гра в онлайні не має на увазі хорошу гру в офлайні. Декілька років тому Патрік Антоніус заявив, що онлайн-покер перестав бути чесною грою через використання сторонніх програм гравцями.

Тоді ж фін, будучи одним із найкращих онлайнщиків, перейшов до офлайну. В інтернеті можна перевірити статистику суперників, їхню історію роздач. В офлайні це зробити куди складніше, там потрібно концентрувати увагу на поточних теллс та емоціях.

Зручність онлайн-покеру

Від гри в інтернеті покеристів відокремлює всього кілька кліків, тоді як заради офлайну потрібно заморочитися. Справа не тільки у відстані до покер-руму, але й у додаткових витратах: випивка, транспорт.

А якщо ви вирушаєте до іншої країни, то є ще витрати на харчування та проживання. Вдома можна катати хоч оголеним. До того ж, в онлайні більше різних варіантів ігор і більше опонентів, а також можна грати за кількома столами відразу.

Враження

І все ж таки покеристи іноді вибирають відправитися до іншої країни, зіграти всього один турнір і наступного дня повернутися додому. Все заради живого спілкування та комунікації з найкращими покеристами світу.

В онлайні ви насилу зможете передати свої емоції. І якщо в нашому першому пункті це була позитивна сторона, то для особистого задоволення це не підійде. В інтернеті може просто стати нудно та гравець втратить кайф від покеру.