Комфорт или эмоции? Пять главных отличий между онлайн- и офлайн-покером

Покер в онлайне и вживую - совершенно разные виды спорта / Фото: Getty Images

Покер в онлайне и офлайне отличается кардинально. Те, кто успешен в интернете, зачастую проваливаются в живых играх. Несмотря на одинаковые правила игры и там, и там, между онлайном и офлайном есть немало отличий. Вашему вниманию – основные из них.

Poker Face – это только об офлайне

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В "живых турнирах" нужно контролировать любые проявления эмоций. Это довольно сложно, ведь дома за экраном игроки неосознанно проговаривают комбинации и действия. Потом эта привычка переносится и в живую игру, когда покеристы продолжают неосознанно шептать себе под нос.

Обязательно держите себя в руках в офлайне и не показывайте эмоции. Необходимо контролировать невербальные жесты: подергивание рук, улыбки и сверкающие глаза. В онлайне все эти знаки будут закрыты вашей аватаркой.

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Кроме того, в онлайне может быть место и для других эмоций. Вы можете разбить мышь об стену или нецензурно выругаться при плохой игре. Но такое поведение категорически запрещено в покер-румах. Там за агрессию за столом могут сделать замечание или же вовсе забанить на длительный период.

В онлайне очень много неопытных игроков

Фиши не пойдут в покерный клуб, где вынуждены будут показать себя лично или же опозориться перед кем-то из знакомых. В онлайне же не нужно смотреть в глаза оппонентам и вообще прикрыться необычным ником.

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В офлайне игроки более ответственно относятся к игре. В интернете же куда больше бессмысленных действий и нереальных раздач. Там чаще встречаются нелогические линии и бессмысленные ходы в олл-ин. Это, конечно, преимущество для дисциплинированных игроков, однако фактор удачи никто не отменял.

Правда, чем дальше, тем больше этот он минимизируется. В интернете появляются обучающие курсы, причем даже бесплатные, поэтому люди становятся более грамотными.

Стратегия игры очень разнится

Базовая стратегия игры в онлайне и офлайне остается одинаковой. Однако хорошая игра в онлайне не подразумевает хорошую игру в офлайне. Несколько лет назад Патрик Антониус заявил, что онлайн-покер перестал быть честной игрой из-за использования сторонних программ игроками.

Тогда же финн, будучи одним из лучших онлайнщиков, перешел в офлайн. В интернете можно проверить статистику соперников, их историю раздач. В офлайне это сделать куда сложнее, там нужно концентрировать внимание на текущих теллсах и эмоциях.

Удобство онлайн-покера

От игры в интернете покеристов отделяет всего несколько кликов, тогда как ради офлайна нужно заморочиться. Дело не только в расстоянии до покер-рума, но и дополнительных тратах: выпивка, транспорт.

А если вы отправляетесь в другую страну, то есть еще расходы на питание и проживание. Дома же можно катать хоть обнаженным. К тому же в онлайне больше разных вариантов игр и больше оппонентов, а также можно играть за нескольким столами сразу.

Впечатления

И все же покеристы иногда выбирают отправиться в другую страну, сыграть всего один турнир и на следующий день вернуться домой. Все ради живого общения и коммуникации с лучшими покеристами мира.

В онлайне вы с трудом сможете передать свои эмоции. И если в нашем первом пункте это была положительный аспект, то для личного удовлетворения это не подойдет. В интернете может просто стать скучно и игрок потеряет кайф от покера.