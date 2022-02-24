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Порту --
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Аталанта --
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Минай --
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Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Коли немає фаворита: анонс матчу Наполі – Барселони у Лізі Європи

Кирило Круторогов
24 лютого, 10:31
Кирило Круторогов ставить на те, що Барселона та Наполі видадуть результативний матч у Неаполі. Анонс та прогноз на поєдинок Ліги Європи

Барселона та Наполі поборються за путівку до 1/8 фіналу Ліги Європи / Фото: Getty Images

У четвер відбудуться поєдинки стикового раунду Ліги Європи. У найбільш інтригуючому поєдинку воюють Наполі та Барселона. В очікуванні гри пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

НАПОЛІ – БАРСЕЛОНА
24 лютого, середа, о 22:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.81 – 3.56 – 2.63

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Матч-відповідь суперпари команд. Перше протистояння завершилося нічиєю (1:1), але правило виїзного гола скасовано, тому неаполітанців не влаштує сухий світовий будинок.

Після цієї зустрічі каталонці розгромили Валенсію (4:1), а Обамеянг оформив хет-трик. Тоді як "партенопеї" зіграли з Кальярі (1:1) і це їхній третій матч поспіль, який завершився з таким рахунком.

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Барса в Прімері, як і раніше, посідає четверте місце з відставанням від Бетіса на чотири очки та рівністю з Атлетіко, хоча "матрацники" провели на матч більше. Наполі розташовані на третьому місці Серії А, випереджаючи Ювентус на сім пунктів.

В обох команд більш ніж достатньо кадрових втрат. Італійці не розраховують на Лоботку, Замбо Ангісса, Малькюї та Лосано. Іспанці – на Фаті, Депая, Сержі Роберто, Ленглі, Умтіті, Бальде та Дані Алвеса.

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Усього між собою ці команди провели лише два матчі – в 1/8 фіналу ЛЧ позаминулого сезону. Тоді в Неаполі було зафіксовано нічию 1:1, а на "Камп Ноу" Барселона перемогла (3:1).

ПРОГНОЗ: Думаю, це буде яскраве протистояння з гарною результативністю – ТБ 2,5 та прохід каталонців у наступний раунд.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • прохід Барселони – 1.89
  • тотал більше 2,5 – 1.24