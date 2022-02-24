Когда нет фаворита: анонс матча Наполи – Барселоны в Лиге Европы

Барселона и Наполи сразятся за путевку в 1/8 финала Лиги Европы / Фото: Getty Images

В четверг состоятся поединки стыкового раунда Лиги Европы. В самом интригующем поединке сразятся Наполи и Барселона. В ожидании игры предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

НАПОЛИ – БАРСЕЛОНА

24 февраля, среда, в 22:00, Мегого

Котировки Parimatch на результат: 2.81 – 3.56 – 2.63

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Ответный матч суперпары команд. Первое противостояние завершилось ничьей (1:1), но правило выездного гола отменено, поэтому неаполитанцев не устроит сухая мировая дома.

После той встречи каталонцы разгромили Валенсию (4:1), а Обамеянг оформил хет-трик. Тогда как "партенопеи" сыграли с Кальяри (1:1) и это их третий матч кряду, завершившийся с таким счетом.

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Барса в Примере по-прежнему занимает четвертое место с отставанием от Бетиса на четыре очка и равенством с Атлетико, хотя "матрасники" провели на матч больше. Наполи располагаются на третьем месте Серии А, опережая Ювентус на семь пунктов.

У обеих команд более чем достаточно кадровых потерь. Итальянцы не рассчитывают на Лоботку, Замбо Ангисса, Малькюи и Лосано. Испанцы – на Фати, Депая, Сержи Роберто, Ленгле, Умтити, Бальде и Дани Алвеса.

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Всего между собой эти команды провели лишь два матча – в 1/8 финала ЛЧ позапрошлого сезона. Тогда в Неаполе была зафиксирована ничья 1:1, а на "Камп Ноу" Барселона победила (3:1).

ПРОГНОЗ: Думаю, это будет яркое противостояние с хорошей результативностью – ТБ 2,5 и проход каталонцев в следующий раунд.

Котировки Parimatch на эти результаты: