Кіноактор Джеймс Макевой розповів, чому спалив диск зі своєю першою відеогрою

Відомий шотландський актор Джеймс Макевой прославився завдяки ролям у таких фільмах як "Люди Ікс", "Спліт", "Суто англійське вбивство", "Джейн Остін", "Бруд", "Велика гра", "Діти Дюни" та інші.

Крім того, Джеймс розповів про свої улюблені відеоігри. Раніше шотландець захоплювався симулятором в жанрі екшн / РПГ The Elder Scrolls 4: Oblivion.

"Мій друг купив мені Xbox 360 і Oblivion. Я завжди захоплювався подібними іграми в дитинстві. Мені подобаються фентезійні рольові ігри.

Перебуваю я в Дубліні. Мені треба лягати спати, щоб встати о 6 ранку. У мене купа реплік і всяке таке. Але я просто не сплю до четвертої ранку, граючи в Oblivion.

Спати я ліг о 5:35, а машина приїхала за мною приблизно о 5:45. Вирішив. що треба терміново щось робити. Я встав, дістав диск з грою з Xbox 360 і включив газову плиту.

Я просто поклав диск на плиту і дивився, як він горить і плавиться. Тоді я і подумав: "Окей, все скінчено. Ніколи більше не буду грати!".