Киноактер Джеймс Макэвой рассказал, почему сжег диск со своей первой видеоигрой

Известный шотландский актер Джеймс Макэвой прославился благодаря ролям в таких фильмах как "Люди Икс", "Сплит", "Чисто английское убийство", "Джейн Остин", "Грязь", "Большая игра", "Дети Дюны" и другие.

Кроме того, Джеймс рассказал о своих любимых видеоиграх. Ранее шотландец увлекался симулятором в жанре экшн / РПГ The Elder Scrolls 4: Oblivion.

"Мой друг купил мне Xbox 360 и Oblivion. Я всегда увлекался подобными играми в детстве. Мне нравятся фэнтезийные ролевые игры.

Нахожусь я в Дублине. Мне надо ложиться спать, чтоб встать в 6 утра. У меня куча реплик и всякое такое. Но я просто не сплю до четырех утра, играя в Oblivion.

Спать я лег в 5:35, а машина приехала за мной приблизительно в 5:45. Решил. что надо срочно что-то делать. Я встал, достал диск с игрой из Xbox 360 и включил газовую плиту.

Я просто положил диск на плиту и смотрел, как он горит и плавится. Тогда я и подумал: "Окей, все кончено. Никогда больше не буду играть!".