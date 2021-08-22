Киноактер Джеймс Макэвой рассказал, почему сжег диск со своей первой видеоигрой

Джеймс Макэвой был заядлым геймером
Известный шотландский актер Джеймс Макэвой прославился благодаря ролям в таких фильмах как "Люди Икс", "Сплит", "Чисто английское убийство", "Джейн Остин", "Грязь", "Большая игра", "Дети Дюны" и другие.
Кроме того, Джеймс рассказал о своих любимых видеоиграх. Ранее шотландец увлекался симулятором в жанре экшн / РПГ The Elder Scrolls 4: Oblivion.
"Мой друг купил мне Xbox 360 и Oblivion. Я всегда увлекался подобными играми в детстве. Мне нравятся фэнтезийные ролевые игры.
Нахожусь я в Дублине. Мне надо ложиться спать, чтоб встать в 6 утра. У меня куча реплик и всякое такое. Но я просто не сплю до четырех утра, играя в Oblivion.
Спать я лег в 5:35, а машина приехала за мной приблизительно в 5:45. Решил. что надо срочно что-то делать. Я встал, достал диск с игрой из Xbox 360 и включил газовую плиту.
Я просто положил диск на плиту и смотрел, как он горит и плавится. Тогда я и подумал: "Окей, все кончено. Никогда больше не буду играть!".
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Правда, Джеймс признается, что гейминг он не забросил. Особенно видеоигры помогли Макэвою справиться со скукой во время пандемии коронавируса.
"Во время пандемии я общался с друзьями раз в две или три ночи, играя в Warzone. Говорим обо всем, пока нас уничтожают 12-летние дети из других стран.
Игры стали своеобразным спасением во время пандемии. Мы не могли тусоваться. Сейчас мы проводим гораздо больше времени, чем до пандемии. Это очень круто".
Кроме того, актер признался, что сын подсадил его на футбольный симулятор FIFA. Также Макэвой озвучивал и главного героя в игре-квесте Twelve Minutes.