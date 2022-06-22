Киянин виграв 30 тисяч на турнірі з покеру у Лас-Вегасі

Андрій Любовецький - покерист із Києва

Українці продовжують досягати успіху на Світовій серії покеру 2022 року. Наприклад, кримчанин Павло Векслер уже сім разів потрапляв у призи на WSOP.

Втім, поки що найуспішнішим нашим покеристом є киянин Андрій Любовецький. На івенті №19 по Омаху серед хайролерів він заробив 40 тисяч, посівши останнє призове місце.

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А вчора йому скорилася нова вершина. Все в тій же дисципліні Андрій досяг успіху на турнірі з бай-іном 3К. Українець був близький до виходу за фінальний стіл, однак у підсумку зайняв 9-те місце, заробивши 30,7 тисячі доларів.

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Переможцем став Фабіан Брандес, який у тому івенті хайролерів фінішував другим. Цього разу покерист із Північної Кароліни здолав у хедз-апі ізраїльтянина Леоніда Яновського та здобув свій перший золотий браслет.

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Результати фінального столу турніру WSOP 6-Handed PLO: