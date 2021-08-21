Казино Вашингтона скасувало турніри Світового покерного туру через пандемію коронавірусу

Maryland Live відмовилося від проведення серії WPT / Фото: Cardschat

З 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру в режимі офлайн.

Це буде перша WSOP в живому режимі з початку пандемії коронавірусу. Також восени у США повинні пройти турніри WPT (World Poker Tour), проте деякі івенти все ж будуть перенесені.

Казино Maryland Live в передмісті Вашингтона оголосило, що серія турнірів туру перенесена через поширення ковіду. Заклад вирішив, що найкращий спосіб дій проти пандемії – відкласти захід.

Господарі мають намір подивитися, як можна боротися з коронавірусом в покер-румах. Дата перенесення не призначена, але заклад планує проведення заходу незабаром.

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Серія турнірів в Maryland Live повинна була пройти з 15 по 28 вересня, а Головна подія з бай-іном 3500 доларів мала стартувати 24 вересня.

До слова, деякі гравці отримали вже квитки на серію через сателіти, проте їм організатори повернуть гроші. Замість цього казино проведе свої турніри в покер-румі в ті ж дати, проте вони не будуть частиною World Poker Tour.

Шляхом Maryland Live послідувало і казино BestBet Scramble в Джексонвіллі. Заходи WPT в ньому повинні були пройти в кінці серпня, проте через поширення "Дельта"-штамма ковіду серію перенесли на більш пізній строк.