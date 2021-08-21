21 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Минай 0
21 серпня 19:30
Чорноморець 0
Шахтар 3
21 серпня 19:30
Дніпро-1 2
Рух 0
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Новини покеру

Казино Вашингтона скасувало турніри Світового покерного туру через пандемію коронавірусу

Анатолій Дерека
21 серпня, 20:45
Maryland Live відмовилося проводити серію турнірів WPT через швидке поширення ковіду штаму "Дельта" в країні

Maryland Live відмовилося від проведення серії WPT / Фото: Cardschat

З 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру в режимі офлайн.

Це буде перша WSOP в живому режимі з початку пандемії коронавірусу. Також восени у США повинні пройти турніри WPT (World Poker Tour), проте деякі івенти все ж будуть перенесені.

Казино Maryland Live в передмісті Вашингтона оголосило, що серія турнірів туру перенесена через поширення ковіду. Заклад вирішив, що найкращий спосіб дій проти пандемії – відкласти захід.

Господарі мають намір подивитися, як можна боротися з коронавірусом в покер-румах. Дата перенесення не призначена, але заклад планує проведення заходу незабаром.

Реклама

Читайте також: На Світової серії покеру будуть діяти жорсткі антіковідние правила через штам "Дельта"

Серія турнірів в Maryland Live повинна була пройти з 15 по 28 вересня, а Головна подія з бай-іном 3500 доларів мала стартувати 24 вересня.

До слова, деякі гравці отримали вже квитки на серію через сателіти, проте їм організатори повернуть гроші. Замість цього казино проведе свої турніри в покер-румі в ті ж дати, проте вони не будуть частиною World Poker Tour.

Шляхом Maryland Live послідувало і казино BestBet Scramble в Джексонвіллі. Заходи WPT в ньому повинні були пройти в кінці серпня, проте через поширення "Дельта"-штамма ковіду серію перенесли на більш пізній строк.

Реклама