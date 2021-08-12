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На Світовій серії покеру будуть діяти жорсткі антиковідні правила через штам "Дельта"

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
12 серпня, 14:05
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WSOP має намір перевіряти учасників на коронавірус кілька разів на день і виключати з турнірів заражених гравців
Коронавірус "Дельта" може серйозно втрутитися в проведення Світової серії покеру
Коронавірус "Дельта" може серйозно втрутитися в проведення Світової серії покеру / Фото: Getty Images, Cardschat

Цієї осені в Лас-Вегасі пройде Світова серія покеру, яка в минулому році не була проведена через пандемію коронавірусу. Захід пройде з 30 вересня по 17 листопада в Лас-Вегасі.

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Правда, і нинішня серія буде істотно відрізнятися від попередніх. Раніше повідомлялося, що через штам "Дельта" покеристів з Європи зобов'яжуть пройти двотижневу ізоляцію в США.

Тепер же з'явилися нові подробиці обмежень на WSOP 2021. Ось їх короткий перелік:

  • організатори змусять гравців регулярно здавати тест на коронавірус
  • відмова від процедури послужить причиною для недопуску покериста до столу
  • правило також стосуватиметься і вакцинованих гравців
  • якщо ж тест на ковід показав позитивний результат під час турніру, гравець моментально з нього вилітає, а бай-ін не повертається
  • якщо вимушений виліт відбувся вже в призовий зоні, то гроші покеристу будуть виплачені

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Крім того, WSOP залишає за собою право усувати від серії і здорових гравців. Причиною цього може послужити тривале спілкування (більше 15 хвилин) з тим, у кого підтвердилося зараження коронавірусом.

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Деякі гравці вважають такі правила абсурдом, а інша частина покерного світу закликала допускати на турнір лише вакцинованих учасників. Однак варіант повного скасування WSOP виключається.

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