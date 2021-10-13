15 жовтня 1’
Шахтар 0
Зоря 0
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Катар нам може тільки снитися? Шанси України на вихід на ЧС-2022

Анатолій Дерека
13 жовтня, 15:15
Після осічки у Львові команда Олександра Петракова перестала бути фаворитом в боротьбі за місце в плей-офф відбору на Мундіаль

Збірна України поступилася боснійцям і фінам правом бути фаворитом в боротьбі за друге місце / Фото: УАФ

Вчора збірна України не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у відбірковому матчі на ЧС-2022. Підопічні Олександра Петракова залишаються на другому місці в групі, однак найближчі переслідувачі в особі боснійців і фінів зіграли на матч менше.

Турнірне становище у групі D

Місце команда І В Н П РМ Про
1Франція 63308-312
2Україна 71609-89
3Фінляндія 62227-78
4Боснія і Герцеговина 61418-77
5Казахстан 70345-123

Саме тому наші шанси на прохід в стикові матчі знизилися після невиграшу у Львові. Наприклад, букмекери вже не вважають команду Олександра Петракова фаворитом в боротьбі за цю позицію.

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Коефіцієнт на те, що Україна опиниться на 1 або 2 місці в групі, становить 2.50. У свою чергу, невихід України в плей-офф оцінюється в 1.50.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Фаворитом на друге місце бачиться Фінляндія, якій залишилося зіграти в гостях з боснійцями і вдома з французами. У боснійців також більше шансів, ніж у України, адже обидва поєдинки з прямими конкурентами балканська команда проведе у себе вдома.

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КАЛЕНДАР ОСТАННІХ МАТЧІВ В ГРУПІ D

13 листопада. Боснія і Герцеговина – Фінляндія
13 листопада. Франція – Казахстан

16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна
16 листопада. Фінляндія – Казахстан

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Якщо ж говорити про котирування на підсумковий вихід збірної України на чемпіонат світу, то тут коефіцієнт і зовсім дуже високий – 6.50. Для порівняння, шанси на те, що "синьо-жовті" так і не поїдуть в Катар, оцінюються в 1.14.

Хочете поставити на фантастичний варіант? Букмекери також приймають ставки на те, що Україна виграє чемпіонат світу! Правда, коефіцієнт на цей результат зовсім космічний – 151.00.

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