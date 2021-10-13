Катар нам може тільки снитися? Шанси України на вихід на ЧС-2022

Збірна України поступилася боснійцям і фінам правом бути фаворитом в боротьбі за друге місце / Фото: УАФ

Вчора збірна України не змогла обіграти Боснію і Герцеговину у відбірковому матчі на ЧС-2022. Підопічні Олександра Петракова залишаються на другому місці в групі, однак найближчі переслідувачі в особі боснійців і фінів зіграли на матч менше.

Турнірне становище у групі D

Місце команда І В Н П РМ Про 1 Франція 6 3 3 0 8-3 12 2 Україна 7 1 6 0 9-8 9 3 Фінляндія 6 2 2 2 7-7 8 4 Боснія і Герцеговина 6 1 4 1 8-7 7 5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 3

Саме тому наші шанси на прохід в стикові матчі знизилися після невиграшу у Львові. Наприклад, букмекери вже не вважають команду Олександра Петракова фаворитом в боротьбі за цю позицію.

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Коефіцієнт на те, що Україна опиниться на 1 або 2 місці в групі, становить 2.50. У свою чергу, невихід України в плей-офф оцінюється в 1.50.

Тренер збірної України Петраков / Фото: Getty Images

Фаворитом на друге місце бачиться Фінляндія, якій залишилося зіграти в гостях з боснійцями і вдома з французами. У боснійців також більше шансів, ніж у України, адже обидва поєдинки з прямими конкурентами балканська команда проведе у себе вдома.

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КАЛЕНДАР ОСТАННІХ МАТЧІВ В ГРУПІ D

13 листопада. Боснія і Герцеговина – Фінляндія

13 листопада. Франція – Казахстан

16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна

16 листопада. Фінляндія – Казахстан

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Якщо ж говорити про котирування на підсумковий вихід збірної України на чемпіонат світу, то тут коефіцієнт і зовсім дуже високий – 6.50. Для порівняння, шанси на те, що "синьо-жовті" так і не поїдуть в Катар, оцінюються в 1.14.

Хочете поставити на фантастичний варіант? Букмекери також приймають ставки на те, що Україна виграє чемпіонат світу! Правда, коефіцієнт на цей результат зовсім космічний – 151.00.