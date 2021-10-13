Катар нам может только сниться? Шансы Украины на выход на ЧМ-2022

Сборная Украины уступила боснийцам и финнам право быть фаворитом в борьбе за второе место / Фото: УАФ
Вчера сборная Украины не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в отборочном матче на ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова остаются на втором месте в группе, однако ближайшие преследователи в лице боснийцев и финнов сыграли на матч меньше.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ D
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Франция
|6
|3
|3
|0
|8-3
|12
|2
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9-8
|9
|3
|Финляндия
|6
|2
|2
|2
|7-7
|8
|4
|Босния и Герцеговина
|6
|1
|4
|1
|8-7
|7
|5
|Казахстан
|7
|0
|3
|4
|5-12
|3
Именно поэтому наши шансы на проход в стыковые матчи снизились после невыигрыша во Львове. К примеру, букмекеры уже не считают команду Александра Петракова фаворитом в борьбе за эту позицию.
Коэффициент на то, что Украина окажется на 1 или 2 месте в группе, составляет 2.50. В свою очередь, невыход Украины в плей-офф оценивается в 1.50.
Фаворитом на второе место видится Финляндия, которой осталось сыграть в гостях с боснийцами и дома с французами. У боснийцев также больше шансов, чем у Украины, ведь оба поединка с прямыми конкурентами балканская команда проведет у себя дома.
КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ В ГРУППЕ D
13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия
13 ноября. Франция – Казахстан
16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина
16 ноября. Финляндия – Казахстан
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Если же говорить о котировках на итоговый выход сборной Украины на чемпионат мира, то тут коэффициент и вовсе очень высокий – 6.50. Для сравнения, шансы на то, что "сине-желтые" так и не поедут в Катар, оцениваются в 1.14.
Хотите поставить на фантастический вариант? Букмекеры также принимают ставки на то, что Украина выиграет чемпионат мира! Правда, коэффициент на этот исход совсем космический – 151.00.