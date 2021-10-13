Катар нам может только сниться? Шансы Украины на выход на ЧМ-2022

Сборная Украины уступила боснийцам и финнам право быть фаворитом в борьбе за второе место / Фото: УАФ

Вчера сборная Украины не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в отборочном матче на ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова остаются на втором месте в группе, однако ближайшие преследователи в лице боснийцев и финнов сыграли на матч меньше.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ D

Место Команда И В Н П РМ О 1 Франция 6 3 3 0 8-3 12 2 Украина 7 1 6 0 9-8 9 3 Финляндия 6 2 2 2 7-7 8 4 Босния и Герцеговина 6 1 4 1 8-7 7 5 Казахстан 7 0 3 4 5-12 3

Именно поэтому наши шансы на проход в стыковые матчи снизились после невыигрыша во Львове. К примеру, букмекеры уже не считают команду Александра Петракова фаворитом в борьбе за эту позицию.

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Коэффициент на то, что Украина окажется на 1 или 2 месте в группе, составляет 2.50. В свою очередь, невыход Украины в плей-офф оценивается в 1.50.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Фаворитом на второе место видится Финляндия, которой осталось сыграть в гостях с боснийцами и дома с французами. У боснийцев также больше шансов, чем у Украины, ведь оба поединка с прямыми конкурентами балканская команда проведет у себя дома.

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КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ В ГРУППЕ D

13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия

13 ноября. Франция – Казахстан

16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина

16 ноября. Финляндия – Казахстан

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Если же говорить о котировках на итоговый выход сборной Украины на чемпионат мира, то тут коэффициент и вовсе очень высокий – 6.50. Для сравнения, шансы на то, что "сине-желтые" так и не поедут в Катар, оцениваются в 1.14.

Хотите поставить на фантастический вариант? Букмекеры также принимают ставки на то, что Украина выиграет чемпионат мира! Правда, коэффициент на этот исход совсем космический – 151.00.