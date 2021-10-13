15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
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Катар нам может только сниться? Шансы Украины на выход на ЧМ-2022

Анатолий Дерека
13 октября, 15:15
После осечки во Львове команда Александра Петракова перестала быть фаворитом в борьбе за место в плей-офф отбора на Мундиаль

Сборная Украины уступила боснийцам и финнам право быть фаворитом в борьбе за второе место / Фото: УАФ

Вчера сборная Украины не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в отборочном матче на ЧМ-2022. Подопечные Александра Петракова остаются на втором месте в группе, однако ближайшие преследователи в лице боснийцев и финнов сыграли на матч меньше.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ D

МестоКомандаИВНПРМО
1Франция63308-312
2Украина71609-89
3Финляндия62227-78
4Босния и Герцеговина61418-77
5Казахстан70345-123

Именно поэтому наши шансы на проход в стыковые матчи снизились после невыигрыша во Львове. К примеру, букмекеры уже не считают команду Александра Петракова фаворитом в борьбе за эту позицию.

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Коэффициент на то, что Украина окажется на 1 или 2 месте в группе, составляет 2.50. В свою очередь, невыход Украины в плей-офф оценивается в 1.50.

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Getty Images

Фаворитом на второе место видится Финляндия, которой осталось сыграть в гостях с боснийцами и дома с французами. У боснийцев также больше шансов, чем у Украины, ведь оба поединка с прямыми конкурентами балканская команда проведет у себя дома.

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КАЛЕНДАРЬ ОСТАВШИХСЯ МАТЧЕЙ В ГРУППЕ D

13 ноября. Босния и Герцеговина – Финляндия
13 ноября. Франция – Казахстан

16 ноября. Босния и Герцеговина – Украина
16 ноября. Финляндия – Казахстан

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Если же говорить о котировках на итоговый выход сборной Украины на чемпионат мира, то тут коэффициент и вовсе очень высокий – 6.50. Для сравнения, шансы на то, что "сине-желтые" так и не поедут в Катар, оцениваются в 1.14.

Хотите поставить на фантастический вариант? Букмекеры также принимают ставки на то, что Украина выиграет чемпионат мира! Правда, коэффициент на этот исход совсем космический – 151.00.

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