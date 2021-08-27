Як виглядає перше легальне казино Києва: унікальні кадри

Казино Billionaire - перше легальне в Києві / Фото: Сьогодні

У будь-який інший день зробити ці кадри було б неможливо. За правилами казино, будь-яка зйомка всередині суворо заборонена. Нам дозволили роздивитися, задати питання і зробити фото в спеціальний день. Він був присвячений звіту про старт роботи першого легального казино Києва – Billionaire.

Співробітники казино говорять на чотирьох мовах – українською, російською, англійською та турецькою. Туреччина взагалі відіграє особливу роль – в закладі навіть є підрозділ з турецьким менеджментом, який працює виключно з клієнтами з цієї країни. А їх в процентному співвідношенні багато.

За право працювати власник казино заплатив більше 90 мільйонів гривень податків. Це стало можливим після прийняття законів про легалізацію грального бізнесу, прийнятих трохи більше року тому.

З чого складаються податки на роботу казино?

72 млн – вартість основної ліцензії

4.2 млн – вартість ліцензій за 4 столи з рулеткою

6.48 млн – вартість ліцензії за 12 столів без рулетки

10 млн – вартість ліцензії за 50 ігрових автоматів

Казино Billionaire було відкрито в травні 2021 року. Загальна площа казино – близько 500 "квадратів". Позиціонується як заклад преміум-класу, для заможних клієнтів. Мінімальний депозит при вході становить 1 000 доларів.

Цікаві факти про казино Billionaire:

Єдине казино в Україні з українськими інвестиціями. Власник – громадянин України.

У барній і винній карті зібрані колекційні напої і преміальні бренди, а в сигарній карті можна знайти улюблені сигари Вінстона Черчілля, Дені Де Віто і Фіделя Кастро.

У казино представлений NovoPocker – в цю гру неможливо зіграти в жодному іншому казино Європи, крім Кіпру.

Директор казино Юрій Пилипенко розповідає про стримуючий чинник, які заважає залучити більше іноземних клієнтів і грошей в Україну. Це – податок 19,5%. Фактично, це податок не з прибутку клієнта, а з будь-якого переведення в готівку фішок.

Простий приклад. Ви взяли фішок на 1000 доларів, програли половину. Фішки хочете перевести в готівку і завершити гру. Так ось, з залишку в 500 доларів доведеться заплатити податок 19.5%. Хоча ви і так програли! Цей податок платять саме клієнти казіно.

"Навіть якщо людина купить фішки і з якоїсь причини не буде грати, при їх поверненні з цієї суми утримають 19,5%. Така практика багатьох відлякує", – говорить Пилипенко.

Після прийняття закону про легалізацію розміщення казино в Києві дозволено тільки на території готелів категорії "п'ять зірок" в Києві. Для інших населених пунктів розміщення казино дозволено на території будівель, де розташовані готелі категорії "чотири і п'ять зірок".

Адреса казино: Готель InterContinental, Велика Житомирська 2А.