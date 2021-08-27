Как выглядит первое легальное казино Киева: уникальные кадры

Казино Billionaire - первое легальное в Киеве / Фото: Сегодня

В любой другой день сделать эти кадры было бы невозможно. По правилам казино, любая съемка внутри строго запрещена. Нам разрешили осмотреться, задать вопросы и сделать фото в специальный день. Он был посвящен отчету о старте работы первого легального казино Киева – Billionaire.

Сотрудники казино говорят на четырех языках – украинском, русском, английском и турецком. Турция вообще играет особую роль – в заведении даже есть подразделение с турецким менеджментом, которое работает исключительно с клиентами из этой страны. А их в процентном соотношении много.

За право работать владелец казино заплатил более 90 миллионов гривен налогов. Это стало возможным после принятия законов о легализации игорного бизнеса, принятых чуть больше года назад.

Из чего состоят налоги на работу казино?

72 млн – стоимость основной лицензии

4.2 млн – стоимость лицензий за 4 стола с рулеткой

6.48 млн – стоимость лицензии за 12 столов без рулетки

10 млн – стоимость лицензии за 50 игровых автоматов

Казино Billionaire было открыто в мае 2021 года. Общая площадь казино – около 500 "квадратов". Позиционируется как заведение премиум-класса, для состоятельных клиентов. Минимальный депозит при входе составляет 1 000 долларов.

Интересные факты про казино Billionaire:

Единственное казино в Украине с украинскими инвестициями. Владелец – гражданин Украины.

В барной и винной карте собраны коллекционные напитки и премиальные бренды, а в сигарной карте можно найти любимые сигары Уинстона Черчилля, Дени Де Вито и Фиделя Кастро.

В казино представлен NovoPocker – в эту игру нельзя сыграть ни в одном другом казино Европы, кроме Кипра.

Директор казино Юрий Пилипенко рассказывает о сдерживающем факторе, которые мешает привлечь больше иностранных клиентов и денег в Украину. Это – налог 19,5%. Фактически, это налог не с прибыли клиента, а с любого обналичивания фишек.

Простой пример. Вы взяли фишек на 1000 долларов, проиграли половину. Оставшиеся фишки хотите обналичить и завершить игру. Так вот, с остатка в 500 долларов придется заплатить налог 19.5%. Хотя вы и так проиграли! Этот налог платят именно клиенты казино.

"Даже если человек купит фишки и по какой-то причине не будет играть, при их возвращении из этой суммы удержат 19,5%. Такая практика многих отпугивает", – говорит Пилипенко.

После принятие закона о легализации размещение казино в Киеве разрешено только на территории отелей категории "пять звезд" в Киеве. Для других населенных пунктов размещения казино разрешено на территории зданий, где расположены отели категории "четыре и пять звезд".

Адрес казино: отель InterContinental, Большая Житомирская 2А.