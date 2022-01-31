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Як ударно почати рік: ТОП-10 гравців у покер із найбільшими призовими за січень-2022

Анатолій Дерека
31 січня, 13:46
Лише один покерист зміг заробити понад 1 мільйон за січень – Нік Петранджело. Знайомимося ближче зі списком найуспішніших гравців місяця

Александер Йєн (ліворуч), Нік Петранджело (по центру) та Антон Вігг (праворуч) / Фото: Pokernews

Сьогодні закінчується січень, тому настав час підбивати фінансові підсумки першого місяця 2022 року. Хто найкраще почав його і заробив найбільші призові у січні? Давайте дізнаємось.

Великих івентів у перший місяць року було не дуже багато, тому лише один гравець зумів подолати позначку 1 мільйон призових. Мова про американця Ніка Петранджело.

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Уродженець Массачусетсу славно пофеєрив на серії Starway to Millions, чотири рази потрапивши в призи та двічі тріумфувавши. Причому обидві перемоги з різницею в один день принесли Ніку більшу частину призових – 1,5М. Усього за січень йому підкорилося 1,8 мільйона.

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Небагато до 1М недотягнув Александер Йєн. Його успіх на турнірі-відкритті WPT Lucky Hearts Poker Open приніс йому 975К, а ще один замет був не дуже великим – всього 3,6 тисячі.

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У січневу трійку увійшов і віце-чемпіон цього івенту Антон Вігг. Швед зумів заробити 650 тисяч. Зазначимо, що у п'ятірці знайшлося місце і для найкращого гравця минулого року Алі Імсіровича. Боснієць закінчив місяць із 595 тисячами призових.

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ГРАВЕЦЬ КРАЇНА ПРИЗОВІ
1Нік ПетранджелоСША1 803 840 USD
2Александер ЄнСША978 910 USD
3Антон ВіггШвеція650 180 USD
4Джозеф ЧонгСША614 380 USD
5Алі ІмсіровичБоснія і Герцеговина595 405 USD
6Джонатан ЯффеСША574 085 USD
7Девід ПітерсСША570 000 USD
8Ніколас ВердерамоСША514 884 USD
9Даніель ЛазрусСША482 380 USD
10Філ ХельмутСША400 000 USD