Як ударно почати рік: ТОП-10 гравців у покер із найбільшими призовими за січень-2022

Александер Йєн (ліворуч), Нік Петранджело (по центру) та Антон Вігг (праворуч) / Фото: Pokernews
Сьогодні закінчується січень, тому настав час підбивати фінансові підсумки першого місяця 2022 року. Хто найкраще почав його і заробив найбільші призові у січні? Давайте дізнаємось.
Великих івентів у перший місяць року було не дуже багато, тому лише один гравець зумів подолати позначку 1 мільйон призових. Мова про американця Ніка Петранджело.
Уродженець Массачусетсу славно пофеєрив на серії Starway to Millions, чотири рази потрапивши в призи та двічі тріумфувавши. Причому обидві перемоги з різницею в один день принесли Ніку більшу частину призових – 1,5М. Усього за січень йому підкорилося 1,8 мільйона.
Небагато до 1М недотягнув Александер Йєн. Його успіх на турнірі-відкритті WPT Lucky Hearts Poker Open приніс йому 975К, а ще один замет був не дуже великим – всього 3,6 тисячі.
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У січневу трійку увійшов і віце-чемпіон цього івенту Антон Вігг. Швед зумів заробити 650 тисяч. Зазначимо, що у п'ятірці знайшлося місце і для найкращого гравця минулого року Алі Імсіровича. Боснієць закінчив місяць із 595 тисячами призових.
|№
|ГРАВЕЦЬ
|КРАЇНА
|ПРИЗОВІ
|1
|Нік Петранджело
|США
|1 803 840 USD
|2
|Александер Єн
|США
|978 910 USD
|3
|Антон Вігг
|Швеція
|650 180 USD
|4
|Джозеф Чонг
|США
|614 380 USD
|5
|Алі Імсірович
|Боснія і Герцеговина
|595 405 USD
|6
|Джонатан Яффе
|США
|574 085 USD
|7
|Девід Пітерс
|США
|570 000 USD
|8
|Ніколас Вердерамо
|США
|514 884 USD
|9
|Даніель Лазрус
|США
|482 380 USD
|10
|Філ Хельмут
|США
|400 000 USD