Як одягтися на гру в покер: 5 основних аспектів, на які варто звернути увагу

Як правильно одягнутися на гру в покер / Фото: Getty Images

Комфорт під час гри в покер є одним із ключових факторів успіху. Якщо вас весь час відволікають, тисне одяг або дратують сторонні звуки, шансів на перемогу у вас майже немає.

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Тому гравці в покер часто ретельно підходять до вибору одягу перед походом у покер-рум. Одна річ, коли в онлайні людина може грати хоч голою, проте у закладі по-іншому. До вашої уваги – п'ять аксесуарів, які стануть вам у нагоді на грі.

ТЕПЛІ РЕЧІ

Найчастіше в казино та покер-румах працюють кондиціонери, тому в легкому одязі може стати морозно. Грати в шортах та майці за столом – не варіант.

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Саме тому багатьох покер-про за столами ми спостерігаємо одягненими в худі, толстовку або кофту. Це та річ, яка має бути при вас, щоб у разі відчуття холоду утеплитись. Навіть якщо вам стане душно, кофту можна зняти.

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Також вам можуть допомогти мітенки (рукавички без пальців). Крім того, вибирайте комфортний одяг із натуральних матеріалів. Вона не сковуватиме ваші рухи та не змусить зайво потіти.

НАРУЧНИЙ ГОДИННИК

Загальновідомий факт, що в казино не буває настінного годинника. Для звичайних гравців це не проблема, але коли йде покерний турнір, вам потрібно орієнтуватися в часі та знати, коли і куди пересідати після закінчення рівня.

Радимо не мучити колег та дилерів постійними питаннями про час, це дуже дратує! Просто надягніть годинник або в крайньому разі користуйтеся мобільним телефоном.

НАВУШНИКИ

Спілкування за столом покеру надає грі незабутні емоції, за які ми й любимо покер. Але у відповідальні моменти шум навколо почне заважати вам і може призвести до прикрих помилок.

Тому вам дуже до місця припадуть навушники. Включайте улюблений плейлист та звертайте увагу лише на ігровий стіл , а не на байки ваших опонентів. Можна використовувати навіть вушні затички, якщо музика вас відволікатиме.

ЗРУЧНЕ ТА ВІЛЬНЕ ВЗУТТЯ

Тісно обтислий одяг, черевики або неприємна кофта вас дратуватимуть за покерним столом. Вам не потрібно виглядати красиво і втягувати живіт при сорочці, що облягає.

Кросовки Balenciaga. Фото: Getty

Те саме стосується і взуття. Якщо ваші черевики натирають або кросівки тиснуть з боків, позбавтеся їх. Вашим ногам має бути тепло і затишно, тоді і ваше тіло не відволікатиметься на зайвий дискомфорт.

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Темні окуляри давно вже стали атрибутом покериста, але люди часто не знають, як правильно ними користуватися. Можливо, вам окуляри доставлятимуть дикий дискомфорт, тоді відкладайте їх убік.

Втім, якщо сонцезахисні окуляри вас не бентежать, вони допоможуть вам приховувати власні телси, а також підглядати за реакцією суперника. Для цього потрібна майстерність спостереження, і досвід, щоб зробити правильні висновки.