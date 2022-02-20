Як можна так стрибати? Запальна красуня показала, як підтримує розкішну форму (відео)

Гаряча Саманта Абернаті / Фото: Instagram Саманти Абернаті

Американську красуню Саманту Абернаті досі вважають однією з найапетитніших покеристок. Дівчина не відрізняється крутими успіхами за овальним столом, але часто радує відвідувачів WSOP своєю присутністю.

За свою кар'єру красуня заробила майже 600 тисяч доларів в офлайні, проте останнім часом досягала успіху хіба що на Світових покерних серіях.

Нещодавно Саманта дала інтерв'ю сайту Pokernews, розповівши про своє хобі поза овальним столом. Покер займає в її житті 40% вільного часу, тоді як решту часу вона присвячує сім'ї, друзям та батуту.

"Батут – це дуже незвично, особливо батутна стіна. Напевно, у всьому світі не набереться і 50 людей, які виконують трюки з батутною стіною. Під час пандемії було не до подорожей, натомість у мене з'явилася нагода потренуватися з артистами Cirque du Soleil. Це була справді унікальна можливість".

Зазначимо, що з дитинства Саманта планувала працювати дизайнером та фотографом. Вона навіть відучилася у Школі мистецтв у Саванні. У 2014 році красуня переїхала до Чикаго й успішно влаштувалася вебдизайнером та розробником програмного забезпечення.

Пізніше вона все ж таки вибрала покер і не помилилася. Її найвищим досягненням залишається 3-тє місце на турнірі Aussie Millions Poker Championship у 2016 році, де вона підняла аж 437 тисяч.