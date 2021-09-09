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Гравці усього світу, єднайтеся! Завдання та цілі нового союзу покеристів

Анатолій Дерека
9 вересня, 21:50
Британський покерист і бізнесмен Роб Янг інвестує велику суму у створення спільноти покеристів

Патрік Леонард та Роб Янг ініціюють створення союзу гравців в покер / Фото: Pokeroff

Один з відомих покеристів, а також власник декількох покер-румів Роб Янг оголосив про намір створити союз гравців в покер. Про це він розповів на своїй сторінці в Twitter.

Гравець вірить, що покеристам потрібно об'єднатися і відстоювати свої інтереси на міжнародній арені. Роб стверджує, що організації потрібно обміркувати єдину позицію в питанні законного регулювання ігор в покер, оподаткування і популяризації спорту.

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Більшість підписників підтримали Янга, після чого він оголосив про готовність інвестувати 1,2 мільйона доларів у створення союзу. Також Роб пояснив основний недолік в популяризації покеру.

Англієць вважає, що вже давно простежується думка про велику роль удачі в покері та перетворення його з гри майстрів у казино. Завдання союзу – довести державі та суспільству зворотне.

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Роба підтримав його співвітчизник Патрік Леонард, який змалював основні аспекти діяльності організації:

  • союз буде відкритий для всіх учасників
  • прийом нових членів буде розглядатися окремо
  • усі члени повинні слідувати загальним правилам
  • союз не буде влаштовувати бойкоти і революції
  • покер-руми повинні бути на зв'язку з союзом щодня
  • щотижнева публікація звітів організації та переліку питань на обговорення

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