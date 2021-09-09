Известные покеристы создадут союз игроков в покер – задачи и цели организации

Патрик Леонард и Роб Янг инициируют создание союза игроков в покер / Фото: Pokeroff
Один из известных покеристов, а также хозяин нескольких покер-румов Роб Янг объявил о намерении создать союз игроков в покер. Об этом он рассказал на своей страничке в Twitter.
Игрок верит, что покеристам нужно объединиться и отстаивать свои интересы на международной арене. Роб утверждает, что организации нужно обдумать единую позицию в вопросе законного регулирования игр в покер, налогообложения и популяризации спорта.
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Большинство подписчиков поддержало Янга, после чего он объявил о готовности инвестировать 1,2 миллиона долларов в создание союза. Также Роб объяснил основной недостаток в популяризации покера.
Англичанин считает, что уже давно прослеживается мнение о большой роли удачи в покере и превращение его из игры мастеров в казино. Задача союза – доказать государству и обществу обратное.
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Роба поддержал его соотечественник Патрик Леонард, который обрисовал основные аспекты деятельности организации:
- союз будет открыт для всех участников
- прием новых членов будет рассматриваться отдельно
- все члены должны следовать общим правилам
- союз не будет устраивать бойкоты и революции
- покер-румы должны быть на связи с союзом ежедневно
- еженедельная публикация отчётов организации и списка вопросов на обсуждение