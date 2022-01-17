Із Флориди у Сакраменто через весь світ: опублікований розклад World Poker Tour

WPT оголосив дати трьох івентів XX сезону / Фото: Pokernews

Наступної середи, 26 січня, стартує ювілейний 20-й сезон World Poker Tour. Перший івент серії Main Tour відбудеться у готелі Seminole Hard Rock у Флориді.

На турнір Lucky Hearts Poker Open буде виставлений бай-ін 3500 доларів, а гарантований призовий фонд сягне 2 мільйонів доларів.

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Наступний такий івент WPT пройде аж через два з лишком місяці, 8 квітня, у тому ж закладі. Очікується що, як і в Lucky Hearts, у $3 500 Seminole Hard Rock Poker Showdown візьмуть участь понад 1000 гравців.

Після цього WPT переміститься до штату Оклахома. 13 травня у казино Choctaw Casino Resort у Дюранті пройде турнір із бай-іном 3,8К. Поки що це єдині три події у календарі Main Tour.

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Втім, виконавчий директор організації Метт Севедж уточнив, що до розкладу можуть бути додані нові турніри.

Крім того, WPT запланував три події DeepStacks. Перше призначено на 29 березня – 1 квітня в Амстердамі, потім з 1 по 7 квітня – у Сіднеї, а наприкінці місяця (28 квітня – 1 травня) – у Сакраменто.