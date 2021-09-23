Історія успішної супермами: спала три години та зціджувала груди під час гри (фото)

Кімберлі Стоун навчилася поєднувати гру в покер та виховання доньки / Фото: Pokernews

Народження дітей часто вибиває покеристок з ігрового ритму, а то і зовсім змушує зав'язати з покером. Так відбувалося з Наташею Мерсьє, Фарою Гальфонд і Ванессою Селбст.

А от Кімберлі Стоун вирішила зруйнувати цей стереотип. Американка в липні народила дівчинку, проте швидко повернулася в гру, а кілька днів тому зуміла посісти п'яте місце в турнірі з Холдему в покер-румі Далласа.

Це дозволило Кімберлі виграти аж 82 тисячі доларів. На своїй сторінці в Twitter дівчина детально розповіла, як важко їй дався цей турнір, який доводилося поєднувати з годуванням дитини.

"Я грала нічні флайти. Причому відібратися мені вдалося в останній момент. Флайт закінчився о 5 ранку і я поїхала додому, щоб погодувати дочку. Спати лягла о 7-ій, але проспала до 10-ої. Довелося рано встати, щоб зцідити молока для Емми і залишити його чоловікові. У підсумку я поспала лише три години з 36-ти, а 24 години пішло на гру в покер. Решту часу доводилося займатися донькою. Під час кожної перерви в грі я зціджувала грудне молоко і складала в холодильник в машині. Під час другого дня я постійно відчувала себе вичавленою, але робила все можливе, щоб концентруватися на грі.

У мене все пливло перед очима, часом я плуталася в кольорах фішок і не могла порахувати свій стек. На фінальному столі у мене не складалося з самого початку. Кожна роздача закінчувалася втратою фішок, та ще й я не встигла зцідити молоко через коротку перерву. Але ніхто не помітив, тому що я намагалася з усіх сил показувати свою кращу гру. Дуже пишаюся собою!"

Стоун не забула подякувати свого чоловіка Хейдена Фортіні, який також грає в покер. За її словами, якби не його підтримка, цей приз був би неможливий.

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Це був другий бест-кеш в кар'єрі Кімберлі. У 2015 році дівчина змогла виграти більше 100 тисяч завдяки другому місцю на WSOP Circuit. Всього ж за кар'єру Стоун заробила понад 350 тисяч доларів.