24 сентября 19:30
Колос --
Ворскла --
25 сентября 14:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 17:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 19:30
Рух --
Динамо --
26 сентября 14:00
Минай --
Львов --
26 сентября 17:00
Днепр-1 --
Заря --
26 сентября 19:30
Десна --
Металлист 1925 --
27 сентября 19:30
Черноморец --
Ингулец --
2 октября 00:00
Динамо --
Шахтер --
2 октября 00:00
Заря --
Десна --
2 октября 00:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
2 октября 00:00
Металлист 1925 --
Минай --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
29 сентября 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Новости покера

История успешной супермамы: спала три часа и сцеживала грудь во время игры (фото)

Андрей Трофимов
23 сентября, 18:10
В июле Кимберли Стоун родила девочку, однако не прекратила карьеру в покере и добилась успеха

Кимберли Стоун научилась совмещать игру в покер и воспитание дочери / Фото: Pokernews

Рождение детей зачастую выбивает покеристок из игрового ритма, а то и вовсе заставляет завязать с покером. Так происходило с Наташей Мерсье, Фарой Гальфонд и Ванессой Селбст.

А вот Кимберли Стоун решила разрушить этот стереотип. Американка в июле родила девочку, однако быстро вернулась в игру, а несколько дней назад сумела занять пятое место в турнире по Холдему в покер-руме Далласа.

Это позволило Кимберли выиграть аж 82 тысячи долларов. На своей страничке в Twitter девушка подробно рассказала, как тяжело ей дался этот турнир, который приходилось совмещать с кормлением ребенка.

"Я играла ночные флайты. Причём отобраться мне удалось в последний момент. Флайт кончился в 5 утра и я поехала домой, чтобы покормить дочь. Спать легла в 7, но проспала до 10-ти.

Пришлось пораньше встать, чтобы нацедить молока для Эммы и оставить его мужу. В итоге я поспала лишь три часа из 36-ти, а 24 часа ушло на игру в покер. Остальное время приходилось заниматься дочерью.

Во время каждого перерыва в игре я сцеживала грудное молоко и складывала в холодильник в машине. Во время второго дня я постоянно чувствовала себя выжатой, но делала всё возможное, чтобы концентрироваться на игре.

У меня все плыло перед глазами, временами я путалась в цветах фишек и не могла посчитать свой стек. На финальном столе мне не складывалось с самого начала.

Каждая раздача заканчивалась потерей фишек, да и я не успела сцедить молоко из-за короткого перерыва. Но никто не заметил, потому что я старалась изо всех сил показывать свою лучшую игру. Очень горжусь собой!"

Стоун не забыла поблагодарить своего мужа Хейдена Фортини, который также играет в покер. По ее словам, если бы не его поддержка, этот приз был бы невозможен.

Читайте также: Кристи и Эндрю Морено стали родителями

Это был второй бест-кеш в карьере Кимберли. В 2015 году девушка смогла выиграть более 100 тысяч благодаря втором месту на WSOP Circuit. Всего же за карьеру Стоун заработала более 350 тысяч долларов.

Реклама