История успешной супермамы: спала три часа и сцеживала грудь во время игры (фото)

Кимберли Стоун научилась совмещать игру в покер и воспитание дочери / Фото: Pokernews

Рождение детей зачастую выбивает покеристок из игрового ритма, а то и вовсе заставляет завязать с покером. Так происходило с Наташей Мерсье, Фарой Гальфонд и Ванессой Селбст.

А вот Кимберли Стоун решила разрушить этот стереотип. Американка в июле родила девочку, однако быстро вернулась в игру, а несколько дней назад сумела занять пятое место в турнире по Холдему в покер-руме Далласа.

Это позволило Кимберли выиграть аж 82 тысячи долларов. На своей страничке в Twitter девушка подробно рассказала, как тяжело ей дался этот турнир, который приходилось совмещать с кормлением ребенка.

"Я играла ночные флайты. Причём отобраться мне удалось в последний момент. Флайт кончился в 5 утра и я поехала домой, чтобы покормить дочь. Спать легла в 7, но проспала до 10-ти. Пришлось пораньше встать, чтобы нацедить молока для Эммы и оставить его мужу. В итоге я поспала лишь три часа из 36-ти, а 24 часа ушло на игру в покер. Остальное время приходилось заниматься дочерью. Во время каждого перерыва в игре я сцеживала грудное молоко и складывала в холодильник в машине. Во время второго дня я постоянно чувствовала себя выжатой, но делала всё возможное, чтобы концентрироваться на игре.

У меня все плыло перед глазами, временами я путалась в цветах фишек и не могла посчитать свой стек. На финальном столе мне не складывалось с самого начала. Каждая раздача заканчивалась потерей фишек, да и я не успела сцедить молоко из-за короткого перерыва. Но никто не заметил, потому что я старалась изо всех сил показывать свою лучшую игру. Очень горжусь собой!"

Стоун не забыла поблагодарить своего мужа Хейдена Фортини, который также играет в покер. По ее словам, если бы не его поддержка, этот приз был бы невозможен.

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Это был второй бест-кеш в карьере Кимберли. В 2015 году девушка смогла выиграть более 100 тысяч благодаря втором месту на WSOP Circuit. Всего же за карьеру Стоун заработала более 350 тысяч долларов.