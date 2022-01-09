Інтер рухається до другого поспіль Скудетто: які шанси у матчі проти Лаціо?

Інтер та Лаціо поборяться у вечірньому поєдинку Серії А / Фото: Getty Images

Одним із головних поєдинків 21-го туру Серії А обіцяє стати матч у Мілані. На стадіоні "Джузеппе Меацца" пройде гра Інтер – Лаціо. В очікуванні зустрічі пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР – ЛАЦІО

9 січня, неділя, о 21:30, Мегого

Котирування Parimatch на результат: 1.38 – 5.20 – 8.20

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"Нерадзурі" – одноосібні лідери чемпіонату. Вони випереджають Мілан на одне очко, до того ж мають гру в запасі. У них актуальна невелика серія з трьох перемог поспіль, усі без пропущених голів.

У чемпіонаті Інтер останній і єдиний раз цього сезону програвав саме Лаціо, колишній команді свого тренера Сімоне Індзагі, в середині жовтня. З того часу – 11 турів без поразок, шість останніх були переможними, останні п'ять – без пропущених голів.

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Інтер найрезультативніша команда в Серії А / Фото: Reuters

Вдома у чемпіонаті "чорно-сині" не програють більше року – 26 ігор, лише у трьох зігравши внічию. Під питанням участь Джеко, у якого раніше було виявлено коронавірус. Столичні "орли" йдуть на восьмому місці, відстаючи від п'ятого Ювентуса на три очки та від зони ЛЧ на шість.

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Стабільності їм, як і раніше, не вистачає, хоча вже три тури поспіль вони не програють. Головна проблема команди Саррі – гра у захисті. У 25 матчах усіх турнірів вони лише у шести змогли не пропустити. Ачербі травмовано, тоді як Акпа-Акпро поїхав на Кубок Африки.

ПРОГНОЗ: На цей раз Інтер має взяти реванш. Чекаю на перемогу господарів, можливо, без пропущених голів.

Котирування Parimatch на ці результати: