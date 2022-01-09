9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекери

Інтер рухається до другого поспіль Скудетто: які шанси у матчі проти Лаціо?

Кирило Круторогов
9 січня, 16:20
Кирило Круторогов ставить на те, що Інтер усуху виграє у Лаціо. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Італії

Інтер та Лаціо поборяться у вечірньому поєдинку Серії А / Фото: Getty Images

Одним із головних поєдинків 21-го туру Серії А обіцяє стати матч у Мілані. На стадіоні "Джузеппе Меацца" пройде гра Інтер – Лаціо. В очікуванні зустрічі пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

ІНТЕР – ЛАЦІО
9 січня, неділя, о 21:30, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 1.38 – 5.20 – 8.20

Реклама

"Нерадзурі" – одноосібні лідери чемпіонату. Вони випереджають Мілан на одне очко, до того ж мають гру в запасі. У них актуальна невелика серія з трьох перемог поспіль, усі без пропущених голів.

У чемпіонаті Інтер останній і єдиний раз цього сезону програвав саме Лаціо, колишній команді свого тренера Сімоне Індзагі, в середині жовтня. З того часу – 11 турів без поразок, шість останніх були переможними, останні п'ять – без пропущених голів.

Реклама

Інтер найрезультативніша команда в Серії А / Фото: Reuters

Вдома у чемпіонаті "чорно-сині" не програють більше року – 26 ігор, лише у трьох зігравши внічию. Під питанням участь Джеко, у якого раніше було виявлено коронавірус. Столичні "орли" йдуть на восьмому місці, відстаючи від п'ятого Ювентуса на три очки та від зони ЛЧ на шість.

Читайте також: Онлайн-трансляція матчу Рома – Ювентус

Реклама

Стабільності їм, як і раніше, не вистачає, хоча вже три тури поспіль вони не програють. Головна проблема команди Саррі – гра у захисті. У 25 матчах усіх турнірів вони лише у шести змогли не пропустити. Ачербі травмовано, тоді як Акпа-Акпро поїхав на Кубок Африки.

ПРОГНОЗ: На цей раз Інтер має взяти реванш. Чекаю на перемогу господарів, можливо, без пропущених голів.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Інтер переможе і не пропустить – 2.33