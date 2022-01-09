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Интер движется ко второму подряд Скудетто: какие шансы в матче против Лацио?

Кирилл Круторогов
9 января, 16:20
Кирилл Круторогов ставит на то, что Интер всухую выиграет у Лацио. Анонс и прогноз на матч чемпионата Италии

Интер и Лацио сразятся в вечернем поединке Серии А / Фото: Getty Images

Одним из главных поединков 21-го тура Серии А обещает стать матч в Милане. На стадионе "Джузеппе Меацца" пройдет игра Интер – Лацио. В ожидании встречи предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

ИНТЕР – ЛАЦИО
9 января, воскресенье, в 21:30, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 1.38 – 5.20 – 8.20

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"Нерадзури" – единоличные лидеры чемпионата. Они опережают Милан на одно очко, к тому же, имеют игру в запасе. У них актуальна небольшая серия из трех побед кряду, все – без пропущенных голов.

В чемпионате Интер последний и единственный раз в текущем сезоне проигрывал именно Лацио, бывшей команде своего тренера Симоне Индзаги, в середине октября. С тех пор – 11 туров без поражений, шесть последних были победными, в последних пяти – без пропущенных голов.

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Интер самая результативная команда в Серии А / Фото: Reuters

Дома в чемпионате "черно-синие" не проигрывают больше года – 26 игр, лишь в трех сыграв вничью. Под вопросом участие Джеко, у которого ранее был выявлен коронавирус. Столичные "орлы" идут на восьмом месте, отставая от пятого Ювентуса на три очка и от зоны ЛЧ на шесть.

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Стабильности им по-прежнему не хватает, хотя уже три тура кряду они не проигрывают. Главная проблема команды Сарри – игра в защите. В 25 матчах всех турниров они лишь в шести смогли не пропустить. Ачерби травмирован, тогда как Акпа-Акпро уехал на Кубок Африки.

ПРОГНОЗ: В этот раз Интер должен взять реванш. Ожидаю победы хозяев, возможно, без пропущенных голов.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Интер победит и не пропустит – 2.33