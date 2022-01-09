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Індзагі зустрінеться зі своєю колишньою: де дивитись матч Інтер – Лаціо та хто фаворит

Анатолій Дерека
9 січня, 12:20
Прогноз та список трансляцій матчу у чемпіонаті Італії. Інтер має намір закріпитися на першому рядку Серії А, тоді як Лаціо прагне залишитися в гонці за топ-четвіркою

Сімоне Індзагі тепер тренер Інтера / Фото: REUTERS

У неділю, 9 січня пройдуть поєдинки 21-го туру італійської Серії А. На пізній вечір винесено один із центральних матчів вікенду, в якому Інтер битиметься з Лаціо. Матч пройде на стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Початок – о 21:45.

Де дивитись матч Інтер – Лаціо? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

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На думку Parimatch, Інтер є явним фаворитом матчу. Котирування на тріумф "неррадзурі" рівні 1.40, тоді як на Лаціо – 7.70. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 5.20. Імовірність результату матчу у відсотках:

  • перемога Інтера – 68%
  • нічия – 19%
  • перемога Лаціо – 13%

Чинний чемпіон Італії Інтер мчить до свого другого поспіль Скудетто. "Змії" мають перевагу над сусідами з Мілана в один бал, однак мають ще матч у запасі. Форма команди Індзагі вражає – активна семиматчева переможна серія та лише одна поразка у чемпіонаті.

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Щоправда, саме Лаціо й обіграв "неррадзурі" у першому колі. "Орли" влаштувалися на 8 місці, а їхні матчі завжди відрізняються великою результативністю. Тим не менш, в останніх 8 матчах римляни виграли лише тричі. Причому не над найсильнішими суперниками – Сампдорія, Дженоа та Венеція.

Додаткову інтригу додає тренерська дуель. Цього літа обидві команди змінили наставників. Місце Індзагі біля керма Лаціо зайняв Мауріціо Саррі, тоді як сам Сімоне вирушив саме в Інтер на зміну Антоніо Конте.