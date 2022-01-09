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Индзаги встретится со своей бывшей: где смотреть матч Интер – Лацио и кто фаворит

Анатолий Дерека
9 января, 12:20
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. Интер намерен закрепиться на первой строчке Серии А, тогда как Лацио стремится остаться в гонке за топ-четверкой

Симоне Индзаги теперь тренер Интера / Фото: REUTERS

В воскресенье, 9 января пройдут поединки 21-го тура итальянской Серии А. На поздний вечер вынесен один из центральных матчей уикенда, в котором Интер сразится с Лацио. Матч пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Начало – в 21:45.

Где смотреть матч Интер – Лацио? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

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По мнению Parimatch, Интер является явным фаворитом матча. Котировки на триумф "неррадзури" равны 1.40, тогда как на Лацио – 7.70. Ничья же оценивается коэффициентом 5.20. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Интера – 68%
  • ничья – 19%
  • победа Лацио – 13%

Действующий чемпион Италии Интер мчится к своему второму подряд Скудетто. "Змеи" имеют перевес над соседями из Милана в один балл, однако имеют еще матч в запасе. Форма команды Индзаги впечатляет – активная семиматчевая победная серия и всего одно поражение в чемпионате.

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Правда, именно Лацио и обыграл "неррадзури" в первом круге. "Орлы" обосновались на 8 месте, а их матчи всегда отличаются большой результативностью. Тем не менее, в последних 8-ми матчах римляне выиграли лишь трижды. Причем, не над самыми сильными соперниками – Сампдория, Дженоа и Венеция.

Дополнительной интриги добавляет тренерская дуэль. Этим летом обе команды сменили наставников. Место Индзаги у руля Лацио занял Маурицио Сарри, тогда как сам Симоне отправился как раз в Интер на смену Антонио Конте.