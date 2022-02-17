Ілон Маск найняв російського любителя карт для відмивання грошей на благодійності

Ілон Маск та Ігор Курганов співпрацюють у сфері благодійності

Найуспішнішим російським покеристом в історії можна назвати Ігоря Курганова. Уродженець Санкт-Петербурга проживає в Лондоні разом зі своєю дівчиною – красою покеру Лів Боері.

За всю кар'єру Курганов заробив понад 18 мільйонів доларів, входячи до ТОП-40 рейтингу All Time Money List. Щоправда, покерист уже давно не був помічений за овальним столом, останні його призові датовані ще на початку 2020 року.

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Тепер же Ігор знайшов собі нове заняття і пов'язане воно з найбагатшою людиною у світі Ілоном Маском. Виявилося, що бізнесмен найняв росіянина як менеджера з благодійності.

Засновник Tesla та SpaceX також керує фондом The Musk Foundation, який надає гранти на дослідження у галузі відновлюваної енергії, а також інженерії, космосу та штучного інтелекту.

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Три місяці тому Ілон пожертвував близько 6 мільярдів доларів, що стало відомо завдяки фінансовим звітам. Одержувачі грантів стверджують, що головною контактною особою фонду став саме Курганов. Видання Bloomberg вважає, що Маск у такий спосіб відмиває гроші й хоче зменшити розмір податкових виплат.

До речі, Ігор Курганов у 2014 році заснував фонд Raise for Effective Giving (REG) спільно з Філіпом Груссемом та Лів Боері. Його члени жертвують 2% своїх виграшів на благодійність.