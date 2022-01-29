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Їх лишилося всього вісім: хто фаворит Кубка Африки та які шанси у Салаха та Мане

Анатолій Дерека
29 січня, 11:42
Сенегал та Єгипет залишаються серед головних претендентів на Кубок африканських націй. Прогноз букмекерів на переможця КАН

Зірки Ліверпуля Мане та Салах можуть зустрітися у фіналі Кубка Африки / Фото: Goal.com

Сьогодні на Кубку Африки стартують чвертьфінальні матчі. У гонці за головним трофеєм "чорного континенту" залишилося лише 8 збірних, серед яких є як фаворити, так і сенсаційні команди.

РОЗКЛАД 1/4 ФІНАЛУ

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29 січня, 18:00. Гамбія – Камерун
29 січня, 21:00. Буркіна-Фасо – Туніс
30 січня, 17:00. Єгипет – Марокко
30 січня, 21:00. Сенегал – Екваторіальна Гвінея

Кубок африканських націй уже встигли залишити кілька топових збірних. Ще на груповій стадії з турніру вибув чинний чемпіон Алжир, який поступився путівкою до плей-офф Екваторіальної Гвінеї.

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Також на першій же стадії турнір залишила іменита Гана, яка пропустила в 1/8 фіналу сенсаційні Комори. А вже на першій же стадії плей-офф додому вирушили Нігерія, Малі та Кот-Д'Івуар.

Після таких змін букмекери переглянули котирування на перемогу у турнірі. Щоправда, початковий фаворит КАН все ще у гонці, тому його позиції не похитнулися. Коефіцієнт на Сенегал складає 3.50. Трохи менше шансів у Камеруну – 4.00.

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ЗБІРНА КОЕФІЦІЄНТ ІМОВІРНІСТЬ
Сенегал 3.5026%
Камерун 4.0023%
Марокко 5.0019%
Єгипет 6.5014%
Туніс 10.0010%
Буркіна-Фасо 25.004%
Гамбія 50.002%
Екваторіальна Гвінея 50.002%

Зазначимо, що для Садіо Мане та компанії перемога на КАН може стати дебютною для країни, адже раніше Сенегал не вигравав Кубок. "Леви Теранги" двічі поступалися у фіналах змагання, зокрема й у 2019-му Алжиру.

Рекордсменами з золотих медалей є Єгипет (7) та Камерун (5). Також із нинішніх учасників турнір по разу вигравали Марокко та Туніс.

Хто виграє Кубок Африки?