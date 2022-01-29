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Главная Игра Букмекер

Их осталось всего восемь: кто фаворит Кубка Африки и какие шансы у Салаха и Мане

Анатолий Дерека
29 января, 11:42
Сенегал и Египет остаются среди главных претендентов на Кубок африканских наций. Прогноз букмекеров на победителя КАН

Звезды Ливерпуля Мане и Салах могут встретиться в финале Кубка Африки / Фото: Goal.com

Сегодня на Кубке Африки стартуют четвертьфинальные матчи. В гонке за главным трофеем "черного континента" осталось всего 8 сборных, среди которых есть как фавориты, так и сенсационные команды.

РАСПИСАНИЕ 1/4 ФИНАЛА

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29 января, 18:00. Гамбия – Камерун
29 января, 21:00. Буркина-Фасо – Тунис
30 января, 17:00. Египет – Марокко
30 января, 21:00. Сенегал – Экваториальная Гвинея

Кубок африканских наций уже успели покинуть несколько топовых сборных. Еще на групповой стадии с турнира выбыл действующий чемпион Алжир, уступивший путевку в плей-офф Экваториальной Гвинее.

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Также на первой же стадии турнир покинула именитая Гана, пропустившая в 1/8 финала сенсационные Коморы. А уже на первой же стадии плей-офф домой отправились Нигерия, Мали и Кот-Д'Ивуар.

После таких изменений букмекеры пересмотрели котировки на победу в турнире. Правда, изначальный фаворит КАН все еще в гонке, поэтому его позиции не пошатнулись. Коэффициент на Сенегал составляет 3.50. Немного меньше шансов у Камеруна – 4.00.

СБОРНАЯКОЭФФИЦИЕНТВЕРОЯТНОСТЬ
Сенегал3.5026%
Камерун4.0023%
Марокко5.0019%
Египет6.5014%
Тунис10.0010%
Буркина-Фасо25.004%
Гамбия50.002%
Экваториальная Гвинея50.002%

Отметим, что для Садио Мане и компании победа на КАН может стать дебютной для страны, ведь ранее Сенегал не выигрывал Кубок. "Львы Теранги" дважды уступали в финалах соревнования, в том числе и в 2019-ом Алжиру.

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Рекордсменами по золотым медалям являются Египет (7) и Камерун (5). Также из нынешних участников турнир по разу выигрывали Марокко и Тунис.

Кто выиграет Кубок Африки?