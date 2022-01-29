Их осталось всего восемь: кто фаворит Кубка Африки и какие шансы у Салаха и Мане

Звезды Ливерпуля Мане и Салах могут встретиться в финале Кубка Африки / Фото: Goal.com
Сегодня на Кубке Африки стартуют четвертьфинальные матчи. В гонке за главным трофеем "черного континента" осталось всего 8 сборных, среди которых есть как фавориты, так и сенсационные команды.
РАСПИСАНИЕ 1/4 ФИНАЛА
29 января, 18:00. Гамбия – Камерун
29 января, 21:00. Буркина-Фасо – Тунис
30 января, 17:00. Египет – Марокко
30 января, 21:00. Сенегал – Экваториальная Гвинея
Кубок африканских наций уже успели покинуть несколько топовых сборных. Еще на групповой стадии с турнира выбыл действующий чемпион Алжир, уступивший путевку в плей-офф Экваториальной Гвинее.
Также на первой же стадии турнир покинула именитая Гана, пропустившая в 1/8 финала сенсационные Коморы. А уже на первой же стадии плей-офф домой отправились Нигерия, Мали и Кот-Д'Ивуар.
После таких изменений букмекеры пересмотрели котировки на победу в турнире. Правда, изначальный фаворит КАН все еще в гонке, поэтому его позиции не пошатнулись. Коэффициент на Сенегал составляет 3.50. Немного меньше шансов у Камеруна – 4.00.
|СБОРНАЯ
|КОЭФФИЦИЕНТ
|ВЕРОЯТНОСТЬ
|Сенегал
|3.50
|26%
|Камерун
|4.00
|23%
|Марокко
|5.00
|19%
|Египет
|6.50
|14%
|Тунис
|10.00
|10%
|Буркина-Фасо
|25.00
|4%
|Гамбия
|50.00
|2%
|Экваториальная Гвинея
|50.00
|2%
Отметим, что для Садио Мане и компании победа на КАН может стать дебютной для страны, ведь ранее Сенегал не выигрывал Кубок. "Львы Теранги" дважды уступали в финалах соревнования, в том числе и в 2019-ом Алжиру.
Рекордсменами по золотым медалям являются Египет (7) и Камерун (5). Также из нынешних участников турнир по разу выигрывали Марокко и Тунис.