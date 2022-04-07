Гра в покер на благо України: PokerMatch продовжує серію благодійних турнірів

PokerMatch проведе благодійний турнір Victory Cup / Фото: PokerMatch
Український покер-рум PokerMatch продовжує допомагати Україні у ці непрості дні. З середини березня компанія щодня проводить благодійні івенти Victory Cup.
Мета турнірів – збирання гуманітарної допомоги українцям, які постраждали від війни. За три події PokerMatch зібрав понад 450 тисяч гривень.
- на спеціальний рахунок НБУ для гуманітарної допомоги
- на закупівлю медичних інструментів для київської лікарні
- волонтерам для доставки гуманітарних вантажів у Славутич
- на допомогу медустановам Борисполя та місцевої тероборони
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Тим часом покер-рум продовжує серію турнірів. Вже цієї неділі, 10 квітня, пройде четвертий івент Victory Cup. Подія розпочнеться о 18:00 за київським часом. Розмір бай-іну – 200 гривень або 7 доларів/євро.
Весь призовий фонд буде відправлено на гуманітарні потреби України. Також PokerMatch додасть до цієї суми ще 50К гривень. При цьому покер-рум подарує ТОП-50 гравців турнірні гроші, загальний призовий фонд – 100 тисяч ТМ.
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При цьому покеристи можуть пройти до івенту через сателіти. Успішна гра у Sit&Go-турнірах із внеском 40 та 100 гривень дозволить гравцям отримати квиток на Victory Cup. Деталі – на сайті компанії.