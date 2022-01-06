Ібрагімовича атакує зграя вовків: де дивитися матч Мілан – Рома та хто фаворит

Златан Ібрагімович готовий до матчу з Ромою / Фото: Getty Images

6 січня у чемпіонаті Італії відбудеться 20-ий тур. В одному з головних поєдинків дня Мілан прийме Рому. Матч пройде у Мілані на стадіоні "Сан-Сіро". Початок – о 19:30.

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Де дивитись матч Мілан – Рома? У прямій трансляції зустріч буде показана на Мегого. Тим часом, букмекери оцінили шанси команд у поєдинку.

На думку Parimatch, "россонері" мають більше шансів на успіх. Котирування на перемогу Мілана рівні 2.28, тоді як на римлян – 3.20. Нічия ж оцінюється коефіцієнтом 3.50. Імовірність результату матчу у відсотках:

перемога Мілана – 42%

нічия – 27%

перемога Роми – 31%

Мілан йде в лідируючій групі Серії А, посідаючи друге місце. Щоправда, кілька осічок в останньому турі відкинули команду Піолі від Інтера на 4 бали. В останніх семи матчах – аж 3 поразки (від Фіорентини, Сассуоло та Наполі).

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А Рома намагається не відставати від топ-четвірки. Команда Жозе Моуріньо йде шостою, залишаючись у 6-ти пунктах позаду Аталанти. "Вовки" також не можуть похвалитися стабільністю. Команда може обіграти Аталанту, але при цьому поступитися Венеції або Болоньї.