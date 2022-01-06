6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Игра Букмекер

Ибрагимовича атакует стая волков: где смотреть матч Милан – Рома и кто фаворит

Анатолий Дерека
6 января, 11:20
Прогноз и список трансляций матча в чемпионате Италии. "Россонери" хотят не отстать от Интера в чемпионской гонке, тогда как подопечные Моуриньо гонятся за топ-четверкой

Златан Ибрагимович готов к матчу с Ромой / Фото: Getty Images

6 января в чемпионате Италии состоится 20-ый тур. В одном из главных поединков дня Милан примет Рому. Матч пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало – в 19:30.

Читайте также: Прогноз Кирилла Круторогова на матч Милан – Рома

Реклама

Где смотреть матч Милан – Рома? В прямой трансляции встреча будет показана на Мегого. Тем временем букмекеры оценили шансы команд в поединке.

По мнению Parimatch, "россонери" имеют больше шансов на успех. Котировки на победу Милана равны 2.28, тогда как на римлян – 3.20. Ничья же оценивается коэффициентом 3.50. Вероятность результата матча в процентах:

  • победа Милана – 42%
  • ничья – 27%
  • победа Ромы – 31%

Милан идет в лидирующей группе Серии А, занимая второе место. Правда, несколько осечек в последнем туре откинули команду Пиоли от Интера на 4 балла. В последних семи матчах – аж 3 поражения (от Фиорентины, Сассуоло и Наполи).

Реклама

Рома же пытается не отставать от топ-четверки. Команда Жозе Моуриньо идет шестой, оставаясь в 6-ти пунктах позади Аталанты. "Волки" также не могут похвастаться стабильностью. Команда может обыграть Аталанту, но при этом уступить Венеции или Болонье.