І це ще не кінець! Українці виграли вже сім турнірів на кубку з онлайн-покеру

Почалася серія онлайн-турнірів SCOOP 2022

Весняний кубок з онлайн-покеру (SCOOP) наближається до свого завершення. На даний момент зіграно 190 турнірів і проміжні підсумки щодо них підбив покер-рум, який організовує цю серію.

У ці івенти було зроблено понад 650 тисяч входів, що дозволило розіграти майже 50 мільйонів доларів призового фонду. З них 7М дісталися переможцям турнірів.

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Очевидне лідерство серед країн утримує Бразилія. На рахунку представників південноамериканської країни вже 47 титулів, тоді як у найближчого переслідувача Великої Британії – лише 14.

Україна також не відстає, наші покеристи відсвяткували вже сім перемог на SCOOP. Наприклад, нещодавно Андрій Новак та Андрій Держипільський заробили 78 тисяч доларів на двох.

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Лідером рейтингу найкращих гравців є британець Патрік Леонард. Відомий стример та онлайн-покерист має в активі 1160 очок. До топ-п'ятірки також входить і популярний австрієць Оле Шеміон, який набрав 830 балів.