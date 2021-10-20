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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
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Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
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Динамо --
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24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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І без Мессі є кому забивати: чому Динамо покине Барселону на щиті

Анатолій Дерека
20 жовтня, 11:05
Команда Рональда Кумана є явним фаворитом в матчі проти киян – коефіцієнт зовсім низький

Рональд Куман та Мірча Луческу спробують здобути першу перемогу в нинішній ЛЧ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Сьогодні відбудеться поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чемпіона України Динамо. Команда Мірчі Луческу зіграє на виїзді проти іспанської Барселони. Зустріч пройде на стадіоні "Камп Ноу". Початок – о 19:45.

Онлайн-трансляція матчу Барселона – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом, букмекери назвали фаворита матчу в столиці Каталонії.

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На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Рональда Кумана. Ставки на перемогу Барселони варіюються в районі 1.28, тоді як на киян виставлений коефіцієнт вище 11.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 6.30.

Компанія Барселона Нічия Динамо
Parimatch 1.286.2011.00
Favbet 1.276.3011.50
Vbet 1.286.3011.00
1xbet 1.296.3511.50
Marsbet 1.276.5011.50

Також експерти вважають, що в матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.51, тоді як на "менше" можна поставити за 2.57.

Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.97. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:

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  • Мемфіс Депай – 1.70
  • Люк Де Йонг – 1.90
  • Ансу Фаті – 2.10
  • Феліпе Коутіньо – 2.30
  • Гаві – 2.70
  • Серхі Роберто – 3.10
  • Віктор Циганков – 3.80

Мемфіс Депай / Фото: Reuters

Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:

  • Барселона виграє в 3 і більше м'ячі – 2.90
  • тотал більше 4,5 – 3.70
  • дубль Мемфіса Депая – 3.80
  • червона картка – 3.90
  • Динамо не програє – 3.95
  • гол головою – 5.80

У перших двох турах Динамо набрало один бал, зігравши внічию з Бенфікою (0:0) і поступившись Баварії (0:5). Цього виявилося достатньо, щоб йти вище Барселони. Каталонці двічі програли по 0:3 тим же суперникам і замикають таблицю в групі Е.

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У минулому сезоні Динамо і Барселона також зустрічалися в груповому раунді Ліги чемпіонів. Тоді команда Рональда Кумана здобула дві перемоги над опонентом. На "Камп Ноу" каталонці виграли 2:1, тоді як в Києві був куди більший рахунок – 0:4.

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