І без Мессі є кому забивати: чому Динамо покине Барселону на щиті

Рональд Куман та Мірча Луческу спробують здобути першу перемогу в нинішній ЛЧ / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Сьогодні відбудеться поєдинок 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів за участю чемпіона України Динамо. Команда Мірчі Луческу зіграє на виїзді проти іспанської Барселони. Зустріч пройде на стадіоні "Камп Ноу". Початок – о 19:45.
Онлайн-трансляція матчу Барселона – Динамо буде доступна у нас на сайті. Тим часом, букмекери назвали фаворита матчу в столиці Каталонії.
На їхню думку, беззаперечним фаворитом зустрічі є команда Рональда Кумана. Ставки на перемогу Барселони варіюються в районі 1.28, тоді як на киян виставлений коефіцієнт вище 11.00. Нічия ж оцінюється приблизно в 6.30.
|Компанія
|Барселона
|Нічия
|Динамо
|Parimatch
|1.28
|6.20
|11.00
|Favbet
|1.27
|6.30
|11.50
|Vbet
|1.28
|6.30
|11.00
|1xbet
|1.29
|6.35
|11.50
|Marsbet
|1.27
|6.50
|11.50
Також експерти вважають, що в матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 1.51, тоді як на "менше" можна поставити за 2.57.
Якщо ж ви вірите в те, що обидві команди заб'ють, ймовірність такої події – 1.97. Крім того, букмекери визначили найбільш ймовірних авторів голів. Серед фаворитів в основному України:
- Мемфіс Депай – 1.70
- Люк Де Йонг – 1.90
- Ансу Фаті – 2.10
- Феліпе Коутіньо – 2.30
- Гаві – 2.70
- Серхі Роберто – 3.10
- Віктор Циганков – 3.80
Якщо ж ви любите високі ставки, ось вам підбір цікавих котирувань з коефіцієнтом вище 2.50:
- Барселона виграє в 3 і більше м'ячі – 2.90
- тотал більше 4,5 – 3.70
- дубль Мемфіса Депая – 3.80
- червона картка – 3.90
- Динамо не програє – 3.95
- гол головою – 5.80
У перших двох турах Динамо набрало один бал, зігравши внічию з Бенфікою (0:0) і поступившись Баварії (0:5). Цього виявилося достатньо, щоб йти вище Барселони. Каталонці двічі програли по 0:3 тим же суперникам і замикають таблицю в групі Е.
У минулому сезоні Динамо і Барселона також зустрічалися в груповому раунді Ліги чемпіонів. Тоді команда Рональда Кумана здобула дві перемоги над опонентом. На "Камп Ноу" каталонці виграли 2:1, тоді як в Києві був куди більший рахунок – 0:4.