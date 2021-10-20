20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Главная Игра Букмекеры

И без Месси есть кому забивать: почему Динамо покинет Барселону на щите

Анатолий Дерека
20 октября, 11:05
Команда Рональда Кумана является явным фаворитом в матче против киевлян – коэффициент совсем низкий

Рональд Куман и Мирча Луческу постараются добыть первую победу в нынешней ЛЧ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоится поединок 3 тура группового раунда Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины Динамо. Команда Мирчи Луческу сыграет на выезде против испанской Барселоны. Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало – в 19:45.

Онлайн-трансляция матча Барселона – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали фаворита матча в столице Каталонии.

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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Рональда Кумана. Ставки на победу Барселоны варьируются в районе 1.28, тогда как на киевлян выставлен коэффициент выше 11.00. Ничья же оценивается примерно в 6.30.

КомпанияБарселонаНичьяДинамо
Parimatch5.004.101.69
Favbet1.276.3011.50
Vbet1.286.3011.00
1xbet1.296.3511.50
Marsbet1.276.5011.50

Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.51, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.57.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.97. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:

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  • Мемфис Депай – 1.70
  • Люк Де Йонг – 1.90
  • Ансу Фати – 2.10
  • Фелипе Коутиньо – 2.30
  • Гави – 2.70
  • Серхи Роберто – 3.10
  • Виктор Цыганков – 3.80

Мемфис Депай / Фото: Reuters

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

  • Барселона выиграет в 3 и более мяча – 2.90
  • тотал больше 4,5 – 3.70
  • дубль Мемфиса Депая – 3.80
  • красная карточка – 3.90
  • Динамо не проиграет – 3.95
  • гол головой – 5.80

В первых двух турах Динамо набрало один балл, сыграв вничью с Бенфикой (0:0) и уступив Баварии (0:5). Этого оказалось достаточно, чтобы идти выше Барселоны. Каталонцы дважды проиграли по 0:3 тем же соперникам и замыкают таблицу в группе Е.

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В прошлом сезоне Динамо и Барселона также встречались в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда команда Рональда Кумана добыла две победы над оппонентом. На "Камп Ноу" каталонцы выиграли 2:1, тогда как в Киеве был куда более крупный счет – 0:4.

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