И без Месси есть кому забивать: почему Динамо покинет Барселону на щите

Рональд Куман и Мирча Луческу постараются добыть первую победу в нынешней ЛЧ / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Сегодня состоится поединок 3 тура группового раунда Лиги чемпионов с участием чемпиона Украины Динамо. Команда Мирчи Луческу сыграет на выезде против испанской Барселоны. Встреча пройдет на стадионе "Камп Ноу". Начало – в 19:45.

Онлайн-трансляция матча Барселона – Динамо будет доступна у нас на сайте. Тем временем, букмекеры назвали фаворита матча в столице Каталонии.

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По их мнению, безоговорочным фаворитом встречи является команда Рональда Кумана. Ставки на победу Барселоны варьируются в районе 1.28, тогда как на киевлян выставлен коэффициент выше 11.00. Ничья же оценивается примерно в 6.30.

Компания Барселона Ничья Динамо Parimatch 5.00 4.10 1.69 Favbet 1.27 6.30 11.50 Vbet 1.28 6.30 11.00 1xbet 1.29 6.35 11.50 Marsbet 1.27 6.50 11.50

Также эксперты считают, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 1.51, тогда как на "меньше" можно поставить за 2.57.

Если же вы верите в то, что обе команды забьют, вероятность такого события – 1.97. Кроме того, букмекеры определили наиболее вероятных авторов голов. Среди фаворитов в основном украины:

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Мемфис Депай – 1.70

Люк Де Йонг – 1.90

Ансу Фати – 2.10

Фелипе Коутиньо – 2.30

Гави – 2.70

Серхи Роберто – 3.10

Виктор Цыганков – 3.80

Мемфис Депай / Фото: Reuters

Если же вы любите высокие ставки, вот вам подбор интересных котировок с коэффициентом выше 2.50:

Барселона выиграет в 3 и более мяча – 2.90

тотал больше 4,5 – 3.70

дубль Мемфиса Депая – 3.80

красная карточка – 3.90

Динамо не проиграет – 3.95

гол головой – 5.80

В первых двух турах Динамо набрало один балл, сыграв вничью с Бенфикой (0:0) и уступив Баварии (0:5). Этого оказалось достаточно, чтобы идти выше Барселоны. Каталонцы дважды проиграли по 0:3 тем же соперникам и замыкают таблицу в группе Е.

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В прошлом сезоне Динамо и Барселона также встречались в групповом раунде Лиги чемпионов. Тогда команда Рональда Кумана добыла две победы над оппонентом. На "Камп Ноу" каталонцы выиграли 2:1, тогда как в Киеве был куда более крупный счет – 0:4.