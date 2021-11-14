13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Гра Букмекери

Хорватія не пустить Росію на чемпіонат світу! Що для цього потрібно та які шанси

Андрій Трофімов
14 листопада, 08:50
Команді Валерія Карпіна необхідно не програти у Хорватії, щоб потрапити на Мундіаль, проте ймовірність цього вкрай мала

Златко Даліч постарається не пустити Валерія Карпіна та Росію на ЧС-2022 / Фото: REUTERS

Сьогодні відбудуться останні матчі кваліфікації на ЧС-2022 у чотирьох групах. Один із найгарячіших поєдинків пройде в групі Н, де збірна Хорватії на своєму полі прийме збірну Росії .

Гра пройде на стадіоні "Полюд" у Спліті. Початок – о 16:00. Тим часом букмекери назвали фаворита у битві за пряму путівку на Мундіаль.

Реклама

На їхню думку, явним фаворитом зустрічі є балканська команда. Ставка на перемогу Хорватії оцінюється в 1.68, тоді як на гостей виставлено коефіцієнт у 5.40. Нічия ж пропонується з ймовірністю в 4.15.

Зазначимо, що експерти не впевнені, що у матчі буде багато голів. Коефіцієнт на тотал більше 2,5 становить 2.00, тоді як на "менше" можна поставити за 1.92. Водночас ймовірність того, що обидві команди заб'ють, дорівнює 2.00.

Реклама

Читайте також: Як тепер Україні потрапити до плей-офф ЧС-2022

Зазначимо, що саме ці дві команди претендують на перемогу у групі та пряму путівку до Катару. Віцечемпіону секстету доведеться відбиратися на Мундіаль через плей-офф.

Реклама

Перед останньою грою Росія випереджає Хорватію на два очки, тому непрограш у Спліті влаштує команду Карпіна. У свою чергу чинні віцечемпіони світу змушені грати лише на перемогу. Зазначимо, що коефіцієнт на непрограш росіян дорівнює 2.36.