13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
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Спортинг --
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Хорватия не пустит Россию на чемпионат мира! Что для этого нужно и какие шансы

Андрей Трофимов
14 ноября, 08:50
Команде Валерия Карпина необходимо не проиграть в Хорватии, чтобы попасть на Мундиаль, однако вероятность этого крайне мала

Златко Далич постарается не пустить Валерия Карпина и Россию на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня состоятся последние матчи квалификации на ЧМ-2022 в четырех группах. Один из самых горячих поединков пройдет в группе Н, где сборная Хорватии на своем поле примет сборную России.

Игра пройдет на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало – в 16:00. Тем временем букмекеры назвали фаворита в битве за прямую путевку на Мундиаль.

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По их мнению, явным фаворитом встречи является балканская команда. Ставка на победу Хорватии оценивается в 1.68, тогда как на гостей выставлен коэффициент в 5.40. Ничья же предлагается с вероятностью в 4.15.

Отметим, что эксперты не уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.00, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.92. В то же время, вероятность того, что обе команды забьют, равна 2.00.

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Отметим, что именно эти две команды претендуют на победу в группе и прямую путевку в Катар. Вице-чемпиону секстета придется отбираться на Мундиаль через плей-офф.

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Перед последней игрой Россия опережает Хорватию на два очка, поэтому непроигрыш в Сплите устроит команду Карпина. В свою очередь, действующие вице-чемпионы мира вынуждены играть лишь на победу. Отметим, что коэффициент на непроигрыш россиян равен 2.36.