Хорватия не пустит Россию на чемпионат мира! Что для этого нужно и какие шансы

Златко Далич постарается не пустить Валерия Карпина и Россию на ЧМ-2022 / Фото: REUTERS

Сегодня состоятся последние матчи квалификации на ЧМ-2022 в четырех группах. Один из самых горячих поединков пройдет в группе Н, где сборная Хорватии на своем поле примет сборную России.

Игра пройдет на стадионе "Полюд" в Сплите. Начало – в 16:00. Тем временем букмекеры назвали фаворита в битве за прямую путевку на Мундиаль.

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По их мнению, явным фаворитом встречи является балканская команда. Ставка на победу Хорватии оценивается в 1.68, тогда как на гостей выставлен коэффициент в 5.40. Ничья же предлагается с вероятностью в 4.15.

Отметим, что эксперты не уверены, что в матче будет много голов. Коэффициент на тотал больше 2,5 составляет 2.00, тогда как на "меньше" можно поставить за 1.92. В то же время, вероятность того, что обе команды забьют, равна 2.00.

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Отметим, что именно эти две команды претендуют на победу в группе и прямую путевку в Катар. Вице-чемпиону секстета придется отбираться на Мундиаль через плей-офф.

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Перед последней игрой Россия опережает Хорватию на два очка, поэтому непроигрыш в Сплите устроит команду Карпина. В свою очередь, действующие вице-чемпионы мира вынуждены играть лишь на победу. Отметим, что коэффициент на непроигрыш россиян равен 2.36.