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Головна Гра Кіберспорт

Грандіозний фестиваль Comic Con Ukraine 2021 пройде в Києві – докладно про івент

Анатолій Дерека
3 вересня, 20:20
Не пропустіть масштабну подію для гиків, який відбудеться вже на цих вихідних в столиці України!

Comic Con Ukraine 2021 пройде в Києві на Арт-заводі Платформа / Фото: Comic Con Ukraine

Уже в ці вихідні в Києві пройде самий довгоочікуваний фестиваль поп-культури Comic Con Ukraine 2021. На учасників дійства чекають не тільки комікси і косплеиї але і знайомства із зірками кіно.

ЩО ЧЕКАЄ НА ВІДВІДУВАЧІВ

Comic Con Ukraine вже втрете збере всіх, хто дико любить комікси, аніме, настільні ігри, фільми та серіали, відеоігри, косплеї, рольові ігри, к-поп та багато іншого.

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Івент по праву можна назвати найбільшим заходом для гиків в Україні. Організатори обіцяють відвідувачам море емоцій завдяки:

  • грандіозному косплей-шоу і Cover Dance на головній сцені
  • зустрічам з голлівудськими зірками
  • кібертурнірам з популярних відеоігор
  • алеї провідних українських виробників коміксів
  • найбільшій в Україні алеї художників
  • величезному тематичному маркету
  • вражаючому конкурсу Dog Cosplay
  • крутій зоні настільних ігор
  • виступам музичних колективів
  • десяткам тематичних фотозон

ЗІРКОВІ ГОСТІ

Організатори також анонсували прибуття відомих особистостей. Серед запрошених зірок будуть:

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  • відомий актор Марк Дакаскос
  • британська актриса Анна Шаффер, відома по кінострічках "Відьмак" та "Гаррі Поттер".
  • польська красуня Гелена Манковска – модель культової Леді Дімітреску з симулятора Resident Evil: Village
  • британський письменник Річард Морган
  • актриса з серіалу "Гра Престолів" Наталія Тена

Очікувався приїзд Джанкарло Еспозіто, відомого за роллю Гуса Фрінга в серіалах "Пуститися берега" і "Краще подзвоніть Солу". Однак через коронавірусні обмеження актор змушений був відмовитися від участі.

ДЕ І КОЛИ?

Грандіозний івент буде проходити два дні, 4 та 5 вересня. Заходи розписані з 12:00 до 22:30. Детальний розклад усіх подій – на офіційному сайті Comic Con Ukraine.

Місце проведення – Арт-завод Платформа
Адреса – м. Київ, вулиця Межигірська, 1-А

ЦІНИ

Одноденний квиток коштує 450 гривень (субота або неділя), а на обидва дні – 650 гривень. Також можна взяти окремі квитки на автограф-сесії зіркових гостей вартістю 250-350 гривень.

До слова, квитки, куплені на скасовану подію у 2020 році, залишаться дійсними в цьому. Як купити квиток на Comic Con Ukraine 2021 – дізнавайтеся на офіційному сайті івенту.

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