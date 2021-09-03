Грандиозный фестиваль Comic Con Ukraine 2021 пройдет в Киеве – подробно об ивенте

Comic Con Ukraine 2021 пройдет в Киеве на Арт-заводе Платформа / Фото: Comic Con Ukraine
Уже в эти выходные в Киеве пройдет самый долгожданный фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine 2021. Участников действа ждут не только комиксы и косплеи, но и знакомства со звездами кино.
ЧТО ЖДЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Comic Con Ukraine уже в третий раз соберет всех, кто дико любит комиксы, аниме, настольные игры, фильмы и серіали, видеоигры, косплеи, ролевые игры, к-поп и многое другое.
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Ивент по праву можно назвать самым большим мероприятием для гиков в Украине. Организаторы обещают посетителям море эмоций благодаря:
- грандиозному косплей-шоу и Cover Dance на главной сцене
- встречам с голливудскими звездами
- кибертурнирам по популярным видеоиграм
- алее ведущих украинских производителей комиксов
- самой большой в Украине алее художников
- огромному тематическому маркету
- впечатляющему конкурсу Dog Cosplay
- крутой зоне настольных игр
- выступлениям музыкальных коллективов
- десяткам тематических фотозон
ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ
Организаторы также анонсировали прибытие известных личностей. Среди приглашенных звезд будут:
- известный актер Марк Дакаскос
- британская актриса Анна Шаффер, известная по кинолентам "Ведьмак" и "Гарри Поттер".
- польская красотка Гелена Манковска – модель культовой Леди Димитреску из симулятора Resident Evil: Village
- британский писатель Ричард Морган
- актриса из сериала "Игра Престолов" Наталия Тена
Ожидалось приезд Джанкарло Эспозито, известного по роли Гуса Фринга в сериалах "Во все тяжкие" и "Лучше звоните Солу". Однако из-за коронавирусных ограничений актер вынужден был отказаться от участия.
ГДЕ И КОГДА?
Грандиозный ивент будет проходить два дня, 4 и 5 сентября. Мероприятия расписаны с 12:00 до 22:30. Подробное расписание всех мероприятий – на официальном сайте Comic Con Ukraine.
Место проведения – Арт-завод Платформа
Адрес - г. Киев, улица Межигорская, 1-А
ЦЕНЫ
Однодневный билет стоит 450 гривен (суббота или воскресенье), а на оба дня – 650 гривен. Также можно взять отдельные билеты на автограф-сессии звездных гостей стоимостью 250-350 гривен.
К слову, билеты, купленные на отмененное событие в 2020 году, останутся действительными в этом. Как купить билет на Comic Con Ukraine 2021 – узнавайте на официальном сайте ивента.