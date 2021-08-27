Гаряча українська красуня розповіла, чому не хоче відносин з гравцями в покер

Олена Мироненко - одна з найкращих покеристок України / Фото: Instagram Альони Мироненко

Українка Олена Мироненко є однією з найвідоміших покеристок України. Красуня не тільки грає в онлайн-покер, але і веде стріми.

Також дівчина часто дарує підписникам в Instagram яскраві фото, до яких нерідко додає цікаві історії. Так, днями Олена розповіла, чому не хоче відносин з гравцями в покер.

"Нещодавно розмірковувала на тему того, якого чоловіка я бачу поруч із собою. Я прийшла до висновку, що після восьми років стосунків з покеристами я хочу відносин з людиною, у якої буде справжня робота.

Жити з людьми з такою професією – дуже складно. На власному досвіді можу сказати, що покерист в родині – горе. Це постійні перепади настрою, збитий режим і відсутність "справжнього" життя.

Я оверемпатична людина. Коли у мого партнера не задавалася сесія і він сумував, я сумувала разом з ним. Навіть якщо моя сесія була супер. Він бачив, що я сумую, і сумував від цього ще більше.

Звичайно, спільні інтереси – це здорово, але я роблю висновки на основі вибірки з трьох людей. Далі йде "ноулайф" режим.

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Це коли ви катаєте з ранку до ночі, потім вечеряєте під розмови про 3-бетпоти без позиції, а потім лягайте в ліжко і після сексу обговорюєте той самий 4-бетпот.



І хоч би якого рівня гравці не були, вони перш за все покеристи. Фанатики своєї справи. Та й я така ж. Всі мої любовні відносини з покеристами переходили через рік-другий в дружні.

Просто неможливо зберегти пристрасть, коли ви 24/7 разом. Разом катаєте, разом тільтуєте і разом пропускаєте життя. Можливо, справа тут не в покеристі, а в тому, щоб знаходити баланс.

Можна під робочу зону знімати собі окремі офіси, виділяти особистий простір і знаходити час для "єднання" із собою.

Але сьогодні я однозначно хочу будувати нові відносини з людиною, яка не знає, що таке 3-бет. Хоча б спробувати".

Відзначимо, що Олена грає в покер з 2018 року, коли її на цю гру підсадив саме бойфренд. Дівчина проходила відбір до збірної України зі спортивного покеру, проте зазнала невдачі за фінальним столом.