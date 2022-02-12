12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 18:30
Челсі --
Палмейрас --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 00:00
Рух --
Колос --
26 лютого 00:00
Ворскла --
Верес --
26 лютого 00:00
Дніпро-1 --
Десна --
26 лютого 00:00
Олександрія --
Львів --
26 лютого 00:00
Чорноморець --
Маріуполь --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
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Гаряча битва за Скудетто: хто фаворит у матчі Наполі – Інтер

Кирило Круторогов, Анатолій Дерека
12 лютого, 10:02
Кирило Круторогов ставить на те, що Наполі не програє Інтеру у результативному матчі. Анонс та прогноз на матч чемпіонату Англії

Наполі та Інтер – головні претенденти на чемпіонство у Серії А / Фото: Getty Images

Сьогодні у Серії А стартує 25 тур чемпіонату Італії. У центральній зустрічі дня зіграють лідери таблиці – Наполі та Інтер. В очікуванні матчу пропонуємо анонс та прогноз від футбольного коментатора Кирила Круторогова.

НАПОЛІ – ІНТЕР
12 лютого, субота, о 19:00, Мегого
Котирування Parimatch на результат: 2.70 – 3.45 – 2.65

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Багатообіцяюча битва лідерів чемпіонату Італії. Інтер очолює турнірну таблицю, випереджаючи Наполі на одне очко, але маючи гру у запасі. Перемога однієї з команд вплине на позицію лідера, а теоретичною нічиєю у разі свого успіху в турі може скористатися Мілан, який у такому разі очолить гонку за Скудетто.

"Наполі" обіграв "Сассуоло" / Фото: Getty Images

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"Партенопеї" у непоганій формі, вони не програють п'ять турів поспіль, вигравши в чотирьох останніх лише з одним пропущеним голом. Щоправда, Інтеру у листопаді вони поступилися (2:3). Із втрат у них тільки Ірвінг Лосано.

Інтер після поразки в дербі від Мілана спокійно обіграв Рому у кубковому протистоянні (2:0), тоді як Наполі не грали посеред тижня.

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Цікаво, що на виїзді у чемпіонаті команда Індзагі не програє шість матчів, пропустивши лише в одному. Кадрових втрат у них чимало – Бастоні дискваліфікований на два матчі за образу офіційних осіб у дербі, а Корреа, Госенс та Кайседо не встигли відновитись.

ПРОГНОЗ: Повинна вийти яскрава битва. Думаю, Наполі не програє. Схиляюся до нічиєї, чекаю, що заб'ють обидві команди.

Котирування Parimatch на ці результати:

  • Наполі не програє – 1.52
  • нічия – 3.45
  • обидві заб'ють – 1.69