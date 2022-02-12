12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 00:00
Рух --
Колос --
26 февраля 00:00
Ворскла --
Верес --
26 февраля 00:00
Днепр-1 --
Десна --
26 февраля 00:00
Александрия --
Львов --
26 февраля 00:00
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Вильярреал --
Ювентус --
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Челси --
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Горячая битва за Скудетто: кто фаворит в матче Наполи – Интер

Кирилл Круторогов, Анатолий Дерека
12 февраля, 10:02
Кирилл Круторогов ставит на то, что Наполи не проиграет Интеру в результативном матче. Анонс и прогноз на матч чемпионата Англии

Наполи и Интер - главные претенденты на чемпионство в Серии А / Фото: Getty Images

Сегодня в Серии А стартует 25 тур чемпионата Италии. В центральной встрече дня сыграют лидеры таблицы – Наполи и Интер. В ожидании матча предлагаем анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова.

НАПОЛИ – ИНТЕР
12 февраля, суббота, в 19:00, Мегого
Котировки Parimatch на результат: 2.70 – 3.45 – 2.65

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Многообещающая битва лидеров чемпионата Италии. Интер возглавляет турнирную таблицу, опережая Наполи на одно очко, но имея игру в запасе. Победа одной из команд повлияет на лидирующую позицию, а теоретической ничьей в случае своего успеха в туре может воспользоваться Милан, который в таком случае возглавит гонку за Скудетто.

"Наполи" обыграл "Сассуоло" / Фото: Getty Images

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"Партенопеи" в неплохой форме, они не проигрывают пять туров кряду, выиграв в четырех последних лишь с одним пропущенным голом. Правда, Интеру в ноябре они уступили (2:3). Из потерь у них только Ирвинг Лосано.

Интер после поражения в дерби от Милана спокойно обыграл Рому в кубковом противостоянии (2:0), тогда как Наполи посреди недели не играли.

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Интересно, что на выезде в чемпионате команда Индзаги не проигрывает шесть матчей, пропустив лишь в одном. Кадровых потерь у них немало – Бастони дисквалифицирован на два матча за оскорбление официальных лиц в дерби, а Корреа, Госенс и Кайседо не успели восстановиться.

ПРОГНОЗ: Должна получиться яркая битва. Думаю, Наполи не проиграет. Склоняюсь к ничьей, ожидаю, что забьют обе команды.

Котировки Parimatch на эти результаты:

  • Наполи не проиграет – 1.52
  • ничья – 3.45
  • обе забьют – 1.69