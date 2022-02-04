Гороскоп для азартних гравців на вікенд. Надійні Близнюки та Стрільці-шпигуни

Гороскоп для всіх знаків зодіаку / Фото: Getty Images

Наближаються перші вихідні лютого, тому саме час відволіктися від роботи заради улюбленої справи. Чому б не відвідати покер-рум чи засісти вдома з ноутбуком?

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Вам підготували астрологічний прогноз на найближчі дні! Чого ж чекати гравцям у покер цього вікенду? Давайте разом дізнаємось.

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Овен / Фото: Сьогодні

Перемоги в турнірах не чекайте цих вихідних, проте ваш виступ дозволить вам залишитися в "плюсі". Не бійтеся реєструватися в нові івенти, рука у вас буде легкою.

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ТЕЛЕЦЬ. 20 квітня – 20 травня

Телець / Фото: Сьогодні

Вам не варто катати у кількох турнірах одночасно, втрата концентрації лише завадить вам. Зробіть ставку на один івент і не сумнівайтеся у своєму успіху.

БЛИЗНЮКИ. 21 травня – 21 червня

Близнята / Фото: Сьогодні

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Зіграйте максимально надійно і без стовідсоткової комбінації в олл-ін не йдіть. Лише гра "за підручником" та стриманий стиль приведуть вас до успіху.

РАК. 22 червня – 22 липня

Рак / Фото: Сьогодні

Довгі турніри будуть даватися вам на цих вихідних. Зробіть ставку на гіпер-івенти або кеш-столи, шансів на швидкий виграш буде більше.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Лев / Фото: Сьогодні

Ваш успіх ховається в інтернеті, не варто йти до покер-руму. Комфортні домашні умови та можливість катати до ночі допоможуть вам заробити на покері.

ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Діва / Фото: Pixabay

Спробуйте себе в інших карткових іграх, Холдем або Омаха не принесуть вам успіху. Як варіант – блекджек або преферанс, це урізноманітнить ваше життя.

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Терези / Фото: Сьогодні

Зіграйте в нокаут-івентах, у вас буде добре виходити вибивати гравців з-за столів. Навіть якщо ви не потрапите до призів, кількість нокаутів дозволить вам отримати профіт.

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Скорпіон / Фото: Сьогодні

Виберіть у знайомий вам покер-рум і побряцайте фішками! На вас чекають не лише призи, а й приємна атмосфера з класними емоціями.

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Стрілець / Фото: Сьогодні

Уважно стежте за своїми опонентами. Їх обличчя видасть силу руки, з чого ви зможете отримати користь. Головне – самому не спалитись!

КОЗЕРІГ. 22 грудня – 19 січня

Козоріг / Фото: Сьогодні

Не бійтеся діяти агресивно та підіймати ставки із середньою рукою. Суперники не будуть вплутуватися з вами в гру, що дозволить вам накопичити солідний стек перед вирішальною стадією.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Водолій / Фото: Сьогодні

Уважніше відігравайте парні руки, це ваш ключ до успіху. Якщо ви отримали дві однакові карти, обов'язково варто подивитися хоча б на флоп. Там на вас може чекати сет або навіть каре!

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Риби / Фото: Сьогодні

Запасіться чаєм, на вас чекають довгі турніри до пізньої ночі. Лише витримка та збереження концентрації дадуть вам шанс на діпран та солідні призові.